Cuatro meses sin repuesta en caso Senniaf, diputada denunciante pide un fin a la improvisación

Han pasado cuatro meses desde que se presentó una denuncia contra funcionarios de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) tras los hallazgos sobre las malas condiciones en el Centro de Atención Integral de Tocumen.

Para la diputada y denunciante, Alexandra Brenes, es vital mantener el enfoque y la mirada sobre la institución.

”Han pasado cuatro meses desde esa denuncia, lamentablemente no hemos tenido noticias sobre el avance de la misma”, lamentó Brenes, acotando que ha mandado múltiples cartas al respecto sin obtener respuesta.

”Creo que lo importante en todo esto siempre va a ser la fiscalización, el no permitir que haya más improvisación, incluso desde adentro de la propia Senniaf con cambio de directores de más. La fiscalización expone este tipo de situaciones donde los más afectados siempre son los niños y niñas”, añadió.

Las declaraciones de Brenes se dieron precisamente al culminar una mesa técnica en la que se discute un proyecto de ley que regularía la apertura y funcionamiento de los centros de acogimiento institucionales y residenciales para niños, niñas, adolescentes y adultos con discapacidad.

”Este proyecto tiene 65 artículos, el día de hoy llegamos hasta el artículo 53 donde habla de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero entramos en una fase de discusión más que nada por el tema de las fundaciones, organizaciones, también asociaciones educativas que quieren siempre hacer algún tipo de voluntariado dentro de los albergues. Fue un tema de poder establecer mecanismos y protocolos previos a las visitas de estas personas, pero sin limitar de una u otra forma que se pueda convertir en un blindaje donde las personas realmente no puedan saber lo que pasa adentro”, explicó.

Adelantó que se planea continuar la discusión técnica durante las próximas semanas para robustecer el proyecto de ley. En la mesa técnica participaron representantes de instituciones como la Senniaf, la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), el Ministerio de Salud (Minsa), entre otros.