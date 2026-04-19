Debaten reformas para reforzar el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género

Este viernes se realizó la segunda reunión del año del Observatorio Panameño contra la Violencia de Género (OPVG).

El encuentro, realizado en el auditorio Rita Wald de la sede principal de la Defensoría del Pueblo, reunió a representantes de instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y fundaciones, quienes discutieron las líneas de acción que guiarán el plan de trabajo del Observatorio en 2026.

Durante su intervención, Alessandra Chena, directora de Protección de los Derechos de la Mujer, comentó que la reunión tenía como objetivo discutir sobre la modificación del plan de trabajo para llegar a los grupos vulnerables, así como también la modificación del reglamento para fortalecer el observatorio.

La defensora del Pueblo, Ángela Russo, por su parte, destacó su vínculo histórico con esta instancia, al haber participado en la elaboración de su primer reglamento interno.

“Me siento profundamente identificada y comprometida con esta causa, tal como lo establecí en mi plan de gestión. Nuestra prioridad es garantizar que el Observatorio sea una herramienta viva y eficiente para la defensa de los derechos de las mujeres”, afirmó.