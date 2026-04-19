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Debaten reformas para reforzar el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género

Reunión de autoridades sobre el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género
Reunión de autoridades sobre el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género Cedida
Por
Lourdes García Armuelles
  • 19/04/2026 10:55
El OPVG, creado el 29 de mayo de 2009 mediante convenio interinstitucional y bajo el amparo de la Defensoría del Pueblo

Este viernes se realizó la segunda reunión del año del Observatorio Panameño contra la Violencia de Género (OPVG).

El encuentro, realizado en el auditorio Rita Wald de la sede principal de la Defensoría del Pueblo, reunió a representantes de instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y fundaciones, quienes discutieron las líneas de acción que guiarán el plan de trabajo del Observatorio en 2026.

Durante su intervención, Alessandra Chena, directora de Protección de los Derechos de la Mujer, comentó que la reunión tenía como objetivo discutir sobre la modificación del plan de trabajo para llegar a los grupos vulnerables, así como también la modificación del reglamento para fortalecer el observatorio.

La defensora del Pueblo, Ángela Russo, por su parte, destacó su vínculo histórico con esta instancia, al haber participado en la elaboración de su primer reglamento interno.

“Me siento profundamente identificada y comprometida con esta causa, tal como lo establecí en mi plan de gestión. Nuestra prioridad es garantizar que el Observatorio sea una herramienta viva y eficiente para la defensa de los derechos de las mujeres”, afirmó.

Josafat Pinzón de la Contraloría General de la Nación señaló que con estas reuniones es importante establecer estrategias para contrarrestar la violencia, no solo de género, sino en la familia.

“La labor que tiene cada uno como instituciones y organizaciones de la sociedad civil es fundamental para generar los conocimientos y desarrollar acciones y políticas públicas que puedan reducir esta brecha de género que afecta mucho a las mujeres”, indicó Pinzón.

El OPVG, creado el 29 de mayo de 2009 mediante convenio interinstitucional y bajo el amparo de la Defensoría del Pueblo, tiene como misión recopilar, analizar y publicar estadísticas que visibilicen la realidad de la violencia de género en Panamá. Estos datos constituyen la base para la formulación de políticas públicas más precisas y efectivas.

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