Decreto Ejecutivo ordena cierre de entidades públicas por Carnaval 2026

El Órgano Ejecutivo ordenó el cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales los días lunes 16 de febrero y miércoles 18 de febrero de 2026, con motivo de las festividades del Carnaval, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 3 del 12 de enero de 2026.

Como parte de las disposiciones, el decreto establece un esquema de compensación laboral que contempla la extensión de la jornada diaria en una hora adicional, al finalizar el horario regular, durante 16 días para los servidores públicos.

La medida se aplicará los días 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de enero, así como el 2 de febrero de 2026, con el fin de compensar las dos jornadas en las que no habrá atención en las entidades estatales.

Cabe recordar que, conforme al artículo 46 del Código de Trabajo, el martes de Carnaval, que en 2026 se celebrará el 17 de febrero, es considerado día de descanso obligatorio a nivel nacional.

El decreto también establece excepciones para aquellas entidades que, por la naturaleza de los servicios que prestan, deberán continuar operando durante los días de cierre.

Entre ellas se encuentran el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), las instituciones de salud del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), los servicios postales, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), el Metro de Panamá, Metrobus, Migración, la Fuerza Pública, la Autoridad Aeronáutica Civil, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Aduanas, la Autoridad de Aseo, ETESA, EGESA, la Cuarentena Agropecuaria, la Autoridad Portuaria de Panamá (APA) y otras entidades auxiliares al comercio internacional que operan en puertos y aeropuertos.