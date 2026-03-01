Defensoría del Pueblo insta a garantizar escuelas sin discriminación en 2026

El llamado se fundamenta en el marco legal vigente, destacando la importancia de la Constitución Política y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como la implementación efectiva de la Ley 285 de 2022 y el Resuelto N.° 887-2023 del Ministerio de Educación. Según la Defensoría, estas normativas son herramientas esenciales para que las medidas disciplinarias y la convivencia escolar se gestionen siempre bajo el principio del debido proceso y la proporcionalidad, evitando acciones arbitrarias que afecten el desarrollo integral de los menores.