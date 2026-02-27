Demandas para anular elecciones deberán incluir “prueba indiciaria”

Un antiguo dolor de cabeza para candidatos electos podría estar llegando a su fin. <b>La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE)</b> aprobó una modificación clave al artículo 465 del Código Electoral, poniendo freno a las impugnaciones por exceso de gastos de campaña que, en la práctica, se habían convertido en un arma para desconocer resultados de las urnas sin tener que presentar pruebas.El debate se encendió cuando el diputado <b>Alaín Cedeño, del partido Realizando Metas (RM)</b>, propuso la eliminación total del numeral 15 de dicho artículo, que permite anular una elección si el ganador rebasó los topes de gastos establecidos. La justificación de Cedeño, basada en la experiencia de comicios pasados, fue contundente: la figura era una trampa.