Demolición del monumento a la comunidad china no detiene la llegada de turistas

La mañana de este domingo, el paisaje en la entrada del Puente de las Américas amaneció drásticamente alterado. Donde antes se erigía el emblemático monumento a la presencia china en Panamá, hoy solo quedan escombros y restos de estructuras derribadas.

A pesar de la escena de destrucción, el flujo de visitantes no se detuvo. Turistas nacionales y extranjeros recorrieron el área entre pedazos de concreto y varillas expuestas, mostrando desconcierto o indiferencia ante la desaparición del hito cultural.