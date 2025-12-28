  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Demolición del monumento a la comunidad china no detiene la llegada de turistas

Un grupo de visitantes caminan hacian el mirador, donde antes estaba el monumento de la comunidad china.
Un grupo de visitantes caminan hacian el mirador, donde antes estaba el monumento de la comunidad china. Nelson Govea
Por
Lourdes García Armuelles
  • 28/12/2025 10:38

La estructura fue demolida durante la noche del sábado y la madrugada del domingo por equipo pesado de la Alcaldía de Arraiján

La mañana de este domingo, el paisaje en la entrada del Puente de las Américas amaneció drásticamente alterado. Donde antes se erigía el emblemático monumento a la presencia china en Panamá, hoy solo quedan escombros y restos de estructuras derribadas.

A pesar de la escena de destrucción, el flujo de visitantes no se detuvo. Turistas nacionales y extranjeros recorrieron el área entre pedazos de concreto y varillas expuestas, mostrando desconcierto o indiferencia ante la desaparición del hito cultural.

El mirador es uno de los mayores atractivo porque muestra el movimiento portuario y el cruce de buques.
El mirador es uno de los mayores atractivo porque muestra el movimiento portuario y el cruce de buques. Nelson Govea
Desde tempranas horas comenzaron a llegar los visitantes.
Desde tempranas horas comenzaron a llegar los visitantes. Nelson Govea
Restos de la base donde antes estaba el monumento chino.
Restos de la base donde antes estaba el monumento chino. Nelson Govea

La estructura fue demolida durante la noche del sábado y la madrugada del domingo por equipo pesado de la Alcaldía de Arraiján.

Según informes preliminares de la municipalidad, la decisión se tomó bajo el argumento de que el monumento presentaba fallas estructurales que representaban un “riesgo inminente” para los transeúntes.

Sin embargo, la rapidez de la acción y la falta de aviso previo han generado asombro entre quienes frecuentaban el mirador.

VIDEOS
Lo Nuevo