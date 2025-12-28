Panamá necesita acción, no más diagnósticos, advierte la CCIAP de cara a 2026

De cara al cierre de 2025, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) reiteró que el país necesita avanzar de los diagnósticos a la acción, a través de decisiones firmes que impulsen el empleo, la inversión y la confianza. Así lo expone Juan Arias S., presidente de la CCIAP, en su columna dominical titulada “Panamá 2026: año para tomar decisiones y actuar”.

En su opinión, Arias señala que Panamá ha postergado durante años la atención de problemas estructurales, entre ellos la situación de la Caja de Seguro Social, cuya resolución —aunque compleja— era inevitable para recuperar credibilidad institucional. Con ese tema encaminado, considera que el país no puede quedarse estancado, sino concentrarse en los desafíos que definirán el rumbo de 2026.

El presidente del gremio empresarial subraya que el empleo debe convertirse en el eje central de todas las políticas públicas, ya que no surge de manera automática, sino a partir de un entorno con reglas claras, seguridad jurídica y un Estado que funcione de manera eficiente. En ese contexto, advierte que la informalidad, la burocracia ineficiente y la paralización de proyectos continúan afectando la generación de oportunidades para miles de familias.

En la columna, Arias también hace énfasis en la educación como un factor clave para el desarrollo sostenible, destacando la necesidad de una formación alineada con el mercado laboral, mayor impulso a la educación técnica y una relación más estrecha entre el sistema educativo y el sector productivo.

Asimismo, plantea la urgencia de contar con instituciones sólidas y un sistema de justicia oportuno e igualitario, señalando que la corrupción no solo impacta las finanzas públicas, sino que debilita la confianza, ahuyenta la inversión y limita el crecimiento económico. A su juicio, una justicia tardía equivale a una justicia inexistente.

Arias reconoce que Panamá ha logrado avances importantes en materia económica y de reputación internacional, como la salida de listas discriminatorias y el mantenimiento del grado de inversión. No obstante, advierte que decisiones estratégicas pendientes, como el futuro de la actividad minera, no pueden seguir postergándose, ya que su impacto será determinante para el empleo, la estabilidad económica y la credibilidad del país en 2026.

Finalmente, el presidente de la CCIAP reafirma la disposición del gremio a seguir participando en espacios de diálogo y construcción de consensos, con el objetivo de impulsar soluciones responsables y sostenibles. En su mensaje, hace un llamado a la madurez nacional, destacando que el verdadero reto no es ganar discusiones, sino trabajar juntos para que gane Panamá.