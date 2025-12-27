El dilema de la cultura panameña en 2025 (II Parte)

Lyann 'La Culturosa' Leguisamo, reputada promotora cultural, nos comenta sobre los presupuestos, las políticas públicas y las tareas pendientes de MiCultura: 'Este año se registró la mayor asignación presupuestaria en la corta historia del Ministerio de Cultura: $114,314,836. De estos, $82,655,411 se destinaron sobre todo a la inversión en patrimonio, un rubro activo. Para 2026, se prevé que continuará dársele esta prioridad con un presupuesto aún mayor: $146,989,735.' 'El año 2025 se caracterizó por la decidida apuesta de MiCultura a que las ferias e infraestructuras culturales públicas estén regidas por patronatos, aunque solo logró constituir el de la Ciudad de las Artes. Por otra parte, queda ver qué resulta del Encuentro Nacional de las Culturas, que desarrolla el Primer Plan Nacional de las Culturas (2025-2032). Este sigue inconcluso, pese a que MiCultura estructuró el encuentro y convocó a reuniones. Finalmente, esperamos noticias de la Cuenta Satélite de Cultura (CSC), el sistema metodológico internacional para medir la contribución económica y social del sector cultural, cuya web muestra que seis estudios no están disponibles.'También conversamos con Verónica Arosemena sobre las críticas de El Visitante a la burocracia en este ministerio. La jefa de la Oficina de Cooperación y Asistencia Técnica de MiCultura explicó cómo funciona el apoyo a los proyectos: 'Tanto Prisma [el festival de danza contemporánea] como Fashion Week Panamá y Pinta Panamá [la primera semana del arte de Panamá] se pudieron realizar gracias al apoyo de MiCultura. Aportes económicos, la autorización de las visas, la exoneración de impuestos, los permisos logísticos: todo eso lo hace la maquinaria burocrática del ministerio.'