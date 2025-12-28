¿Es buen día para salir? Así estará el clima en Panamá hoy domingo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este domingo predominan las condiciones secas y las altas temperaturas en gran parte del país, aunque no se descartan aguaceros aislados en sectores montañosos y la vertiente del Caribe.

De acuerdo con el pronóstico, en la vertiente del Pacífico se mantiene un cielo despejado a parcialmente nublado, sin lluvias significativas durante la mayor parte del día, acompañado de altas temperaturas y sensación de calor. En horas de la tarde podrían registrarse lluvias puntuales en zonas elevadas, principalmente en Chiriquí y la Cordillera Central, mientras que en la noche se esperan condiciones mayormente estables.

En la vertiente del Caribe, la mañana presentará nubosidad parcial con aguaceros ocasionales, especialmente en áreas costeras, mientras que el resto de la región se mantendrá con tiempo mayormente seco.

El informe señala que las temperaturas máximas oscilarán entre 30°C y 33°C en el Pacífico, 29°C y 31°C en el Caribe, y entre 22°C y 25°C en la Cordillera Central.

Asimismo, se advierte que los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles muy altos a extremos, por lo que las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, utilizar bloqueador solar y mantenerse bien hidratados.

En cuanto a los vientos, se esperan direcciones variables con componente norte y noroeste, con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora. En el sector marítimo, el Caribe presentará olas entre 1.4 y 1.8 metros, lo que podría representar riesgo para embarcaciones pequeñas, mientras que en el Pacífico las olas oscilarán entre 0.5 y 1.0 metro.