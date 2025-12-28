¿Es buen día para salir? Así estará el clima en Panamá hoy domingo

El <b>Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa)</b> informó que para este domingo predominan las <b>condiciones secas y las altas temperaturas</b> en gran parte del país, aunque no se descartan <b>aguaceros aislados en sectores montañosos y la vertiente del Caribe</b>.De acuerdo con el pronóstico, en la <b>vertiente del Pacífico</b> se mantiene un <b>cielo despejado a parcialmente nublado</b>, sin lluvias significativas durante la mayor parte del día, acompañado de <b>altas temperaturas y sensación de calor</b>. En horas de la tarde podrían registrarse lluvias puntuales en zonas elevadas, principalmente en <b>Chiriquí y la Cordillera Central</b>, mientras que en la noche se esperan condiciones mayormente estables.En la <b>vertiente del Caribe</b>, la mañana presentará <b>nubosidad parcial con aguaceros ocasionales</b>, especialmente en áreas costeras, mientras que el resto de la región se mantendrá con <b>tiempo mayormente seco</b>.El informe señala que las <b>temperaturas máximas</b> oscilarán entre <b>30°C y 33°C en el Pacífico</b>, <b>29°C y 31°C en el Caribe</b>, y entre <b>22°C y 25°C en la Cordillera Central</b>.Asimismo, se advierte que los <b>índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles muy altos a extremos</b>, por lo que las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, utilizar bloqueador solar y mantenerse bien hidratados.En cuanto a los vientos, se esperan <b>direcciones variables con componente norte y noroeste</b>, con velocidades entre <b>15 y 30 kilómetros por hora</b>. En el sector marítimo, el <b>Caribe presentará olas entre 1.4 y 1.8 metros</b>, lo que podría representar riesgo para embarcaciones pequeñas, mientras que en el <b>Pacífico</b> las olas oscilarán entre <b>0.5 y 1.0 metro</b>.