Desalojo de buhoneros en San Miguelito fue legal, según el Metro de Panamá

El Metro de Panamá ha confirmado la realización de un operativo de desalojo de vendedores ambulantes en las inmediaciones de la estación San Miguelito, este viernes. La acción, según la entidad, es el resultado de más de un año de coordinaciones con autoridades locales y de gestiones diarias de control, buscando recuperar el espacio público, garantizar la seguridad de los usuarios y mejorar la movilidad en el área.

Aplicación

A través de un comunicado, el Metro de Panamá hizo hincapié en que la medida se fundamenta en la normativa legal vigente que prohíbe el comercio en sus instalaciones y alrededores. La entidad recordó que la Ley 109 del 25 de noviembre de 2013 y el Decreto 628 del 20 de octubre de 2020 (Reglamento de Viajeros) establecen claramente la prohibición de la venta de bienes y servicios, ya sea de forma permanente o ambulatoria, dentro y alrededor de las instalaciones del sistema de transporte.

Senbilidad