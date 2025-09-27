  1. Inicio
Desalojo de buhoneros en San Miguelito fue legal, según el Metro de Panamá

Trabajadores del Metro de Panamá recogen los inmuebles que tenían los buhonerosde en la gran estación de San Miguelito.
Trabajadores del Metro de Panamá recogen los inmuebles que tenían los buhonerosde en la gran estación de San Miguelito. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Lourdes García Armuelles
  • 27/09/2025 12:36
La medida se fundamenta en la normativa legal vigente que prohíbe el comercio en sus instalaciones y alrededores

El Metro de Panamá ha confirmado la realización de un operativo de desalojo de vendedores ambulantes en las inmediaciones de la estación San Miguelito, este viernes.

La acción, según la entidad, es el resultado de más de un año de coordinaciones con autoridades locales y de gestiones diarias de control, buscando recuperar el espacio público, garantizar la seguridad de los usuarios y mejorar la movilidad en el área.

Aplicación

A través de un comunicado, el Metro de Panamá hizo hincapié en que la medida se fundamenta en la normativa legal vigente que prohíbe el comercio en sus instalaciones y alrededores.

La entidad recordó que la Ley 109 del 25 de noviembre de 2013 y el Decreto 628 del 20 de octubre de 2020 (Reglamento de Viajeros) establecen claramente la prohibición de la venta de bienes y servicios, ya sea de forma permanente o ambulatoria, dentro y alrededor de las instalaciones del sistema de transporte.

Senbilidad

El Metro de Panamá aseguró ser “consciente de la realidad que enfrentan muchas personas y familias” y reconoce el esfuerzo de quienes buscan formas de subsistir.

Sin embargo, la empresa de transporte subraya que estas acciones se llevan a cabo de “manera responsable”, buscando un equilibrio entre:

1. La seguridad y movilidad de sus usuarios.

2. estricta aplicación de la normativa legal.

La entidad aseguró que todo el procedimiento se realizó “con respeto hacia todas las personas involucradas” y reiteró su compromiso de ofrecer un sistema de transporte seguro, ordenado y accesible para todos, actuando con transparencia, responsabilidad y manteniendo sensibilidad ante la situación social.

