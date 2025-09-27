Desalojo de buhoneros en San Miguelito fue legal, según el Metro de Panamá

<b><a href="/tag/-/meta/metro-de-panama">El Metro de Panamá</a></b> aseguró ser '<i>consciente de la realidad que enfrentan muchas personas y familias' </i>y reconoce el esfuerzo de quienes buscan formas de subsistir.Sin embargo, la empresa de transporte subraya que estas acciones se llevan a cabo de 'manera responsable', buscando un equilibrio entre:<b>1. La seguridad y movilidad de sus usuarios.</b><b>2. estricta aplicación de la normativa legal.</b>La entidad aseguró que todo el procedimiento se realizó<b> 'con respeto hacia todas las personas involucradas'</b> y reiteró su compromiso de ofrecer un sistema de transporte seguro, ordenado y accesible para todos, actuando con transparencia, responsabilidad y manteniendo sensibilidad ante la situación social.