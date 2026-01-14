Desconfianza institucional se profundiza entre los panameños

El malestar económico convive con un deterioro profundo de la confianza institucional.

El 44,6% de los ciudadanos afirma que no confía en ninguna institución del país, mientras que un 11,2% responde que no sabe o prefiere no contestar.

Esa es una de las lecturas que deja la encuesta Vea Panamá, de La Estrella de Panamá, realizada por Prodigious Consulting, basado en 1.510 entrevistas cara a cara aplicadas a personas mayores de 18 años en ocho provincias del país: Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé, Colón, Herrera, Los Santos y Veraguas.

El levantamiento, con un margen de error de 2,5% y un nivel de confianza del 95%, permite observar no solo fotografías puntuales, sino la evolución de la percepción ciudadana a lo largo de varios momentos del último año y medio.

En conjunto, más del 55% de la población no identifica una sola institución que considere confiable.

Este dato es particularmente significativo, porque habla menos de una crisis puntual y más de un déficit estructural de legitimidad.

La ausencia de referentes institucionales sólidos debilita la capacidad del Estado para articular consensos, implementar reformas y canalizar demandas sociales.

Entre quienes sí mencionan alguna institución confiable, la confianza se concentra en entidades de carácter técnico u operativo.

La Autoridad del Canal de Panamá lidera con 6,7%, seguida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos (5,7%) y el Sistema Nacional de Protección Civil, Sinaproc (5,6%).

Se trata de instituciones asociadas a la gestión eficiente, la respuesta a emergencias y la prestación directa de servicios.

En contraste, las instituciones del sistema político y de control aparecen con niveles de confianza considerablemente más bajos.

El Tribunal Electoral obtiene un 4,4%, la Corte Suprema de Justicia un 3,2%, la Contraloría General de la República un 2,8% y la Caja del Seguro Social apenas un 2,0%.

Este patrón sugiere que la ciudadanía distingue entre instituciones que “resuelven” y aquellas que “deciden”.

Se valora la eficiencia operativa, pero se mantiene una fuerte desconfianza hacia los espacios donde se ejerce el poder político, judicial y fiscalizador.