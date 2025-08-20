Diputado Barboni cuestiona aumento de $3,000 millones en costo del túnel de la Línea 3 del Metro de Panamá

Barboni aclaró que su propuesta no busca que el Estado pierda miles de millones de dólares en indemnizaciones, sino instar a que se utilicen los recursos para que las carreteras y aceras estén en buenas condiciones.Por otro lado, se prohijó el anteproyecto de la <a href="/tag/-/meta/grace-hernandez">diputada Graciela Hernández</a>, respectivo a la <b>Ley No. 112</b>, que crea una licencia para administradores de propiedad horizontal y dicta otras disposiciones relacionadas con la regulación de este oficio en edificios, comúnmente conocidos como PH.