Director de la Policía presidió aerolínea que se adjudica contratos con el Estado

Entre estos los vínculos de los ingenios interesados en la ley del bioetanol como el expresidente Ricardo Martinelli, el contralor Anel Flores, el asesor presidencial Aníbal Galindo y el hermano del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; así como el reciente nombramiento de José Ramón García De Paredes, cuñado de Chapman, en la Superintendencia del Mercado de Valores.

Las contrataciones citadas en la actual administración por la empresa que presidía el director de la Policía Nacional con el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) y otras entidades “refleja un conflicto ético” , según Carlos Barsallo, expresidente de Transparencia Internacional capítulo de Panamá , y se suma a los recientes conflictos de interés revelados por La Decana.

El actual director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, presidió Arrendamientos Aéreos S.A. hasta el 20 de junio de 2024, apenas diez días antes de incorporarse al gobierno . Actualmente la sociedad la preside Ithiel C. Tribaldos Eisenmann .

La empresa Arrendamientos Aéreos S.A. , cuyo gerente general era el actual director de la Policía Nacional , Jaime Fernández , se ha adjudicado una decena de contratos, entre directos, excepcionales y licitaciones, por $148 mil de distintas entidades , sobre todo del Ministerio de Seguridad Pública , bajo la cual opera la institución policial.

El rol de Fernández en Flytrip

Documentos de la sociedad anónima indican que Jaime Fernández ingresó a la directiva de Arrendamientos Aéreos S.A. en 2012 como presidente y que, tras cambios internos al año siguiente, pasó a ser apoderado general.

Este rol le otorgaba las facultades del manejo de cuentas bancarias y financiamiento, compra y venta o hipoteca de bienes de la empresa, firma de pagarés y otros documentos financieros, gestión de deudas y contratos comerciales, creación de nuevas sociedades y representación legal ante instituciones del Estado y procesos judiciales.

Fernández mantuvo esta posición hasta el año 2023, cuando volvió a la presidencia de la sociedad hasta el 20 de junio de 2024.

La Decana consultó al director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, sobre su relación con Flytrip y Arrendamientos Aéreos S.A., y aseguró que no ha negociado, suscrito, adjudicado ni intervenido en contrataciones a favor de la empresa.

Sin embargo, evitó precisar la propiedad de la empresa. Expertos en la materia, como Barsallo, señalaron que la clave está en “la propiedad y, sobre todo, en el control”: determinar quién recibe los beneficios.

Aunque el caso de las contrataciones en las que participa Flytrip no se configura en un conflicto de intereses como está regulado actualmente en Panamá por la ley 316 de 2022, porque las contrataciones no son en la dependencia directa que dirige el funcionario o sobre la cual él pueda ejercer dirección, la situación “se ve mal y no parece éticamente correcto”, comentó Barsallo.

“Creo en la libre competencia empresarial y por ello también creo que la aerolínea está jurídicamente facultada para participar, en igualdad de condiciones, en procesos de licitación que promuevan otras instituciones o ministerios ajenos a la Policía Nacional, siempre cumpliendo con las condiciones y regulaciones que se exijan en los diferentes actos públicos”, detalló Fernández.

Añadió que al asumir el cargo declaró su patrimonio y dejó constancia de su vínculo previo con la aerolínea, pero que antes de asumir se desvinculó “completamente de toda participación en la gestión, administración y toma de decisiones de la empresa” por respeto a la transparencia y la legalidad, dijo el exdirector ejecutivo de la empresa, cargo que exponía, como se presentó en un video de la aerolínea, de hace dos años, en la plataforma youtube.

“No de ahora, sino desde hace décadas, la aerolínea Flytrip mantiene relaciones con distintas instituciones del Estado, prestando servicios de carga y de transporte de pasajeros en la modalidad de vuelos chárter, para lo cual ha presentado ofertas en los correspondientes procesos de licitación en forma legítima y en transparente competencia”, explicó.

“Hago constar que no he contratado ningún servicio desde ni para la Policía Nacional con la aerolínea Flytrip. En algunas licitaciones, Flytrip ha sido adjudicataria del respectivo acto por haber presentado las mejores opciones, es decir, sin ninguna ventaja” , resaltó el jefe de la Policía Nacional.