Director de la Policía presidió aerolínea que se adjudica contratos con el Estado

La empresa<b> Arrendamientos Aéreos S.A.</b>, <b>cuyo gerente general era el actual director de la<a href="/tag/-/meta/policia-nacional"> Policía Nacional</a>, <a href="/tag/-/meta/jaime-fernandez">Jaime Fernández</a>, se ha adjudicado una decena de contratos, entre directos, excepcionales y licitaciones, por $148 mil de distintas entidades</b>, sobre todo del <b><a href="/tag/-/meta/minseg-ministerio-de-seguridad-publica-de-panama">Ministerio de Seguridad Pública</a></b>, bajo la cual opera la institución policial.La empresa que opera con nombre comercial Flytrip<b> ha prestado servicios de horas de vuelo tipo chárter y ofrecido pasajes aéreos </b>para el <b><a href="/tag/-/meta/senafront-servicio-nacional-de-fronteras">Servicio Nacional de Fronteras (Senafront)</a></b>, el <b><a href="/tag/-/meta/snm-servicio-nacional-de-migracion">Servicio Nacional de Migración (SNM)</a></b>, así como para el<b><a href="/tag/-/meta/micultura-ministerio-de-cultura"> Ministerio de Cultura (MiCultura) </a></b>y el<b><a href="/tag/-/meta/miambiente-ministerio-de-ambiente"> Ministerio de Ambiente (MiAmbiente)</a></b>.El actual director de la Policía Nacional, Jaime Fernández,<b> presidió Arrendamientos Aéreos S.A. hasta el 20 de junio de 2024, apenas diez días antes de incorporarse al gobierno</b>. Actualmente la sociedad la preside <b>Ithiel C. Tribaldos Eisenmann</b>.Las contrataciones citadas en la actual administración por la empresa que presidía el director de la Policía Nacional con el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) y otras entidades<i> 'refleja un conflicto ético'</i>, según <b>Carlos Barsallo, expresidente de Transparencia Internacional capítulo de Panamá</b>, y se suma a los recientes conflictos de interés revelados por La Decana.Entre estos los vínculos de los ingenios interesados en la ley del bioetanol como el expresidente Ricardo Martinelli, el contralor Anel Flores, el asesor presidencial Aníbal Galindo y el hermano del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; así como el reciente nombramiento de José Ramón García De Paredes, cuñado de Chapman, en la Superintendencia del Mercado de Valores.