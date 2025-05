Dirigente de bananeros en huelga esperan que Gabinete apruebe reformas a Ley 45

Los trabajadores bananeros, representados por el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Empresas Afines (Sitraibana), esperan que el Ejecutivo apruebe la presentación en la Asamblea Nacional de las reformas realizadas a la Ley No. 45 acordadas en la mesa de escucha de Changuinola en el Consejo de Gabinete de hoy.

Los trabajadores llevan 29 días de huelga en una manifestación es encabezada por su dirigente de Sitraibana, Francisco Smith, quien acusa al Gobierno y a los diputados de haber alterado dicha legislación.

Smith señaló a La Estrella de Panamá que pese a que en su momento tanto el Ejecutivo como varios diputados afirmaron que la ley no había sido tocada “ni en una coma”, se logró demostrarle a la Comisión de Trabajo y Salud que sí hubo una afectación, especialmente en lo referente al uso de agroquímicos y sustancias tóxicas en las plantaciones bananeras.

“Esta reforma vulnera una conquista histórica que nos costó años de lucha. En 2007 logramos que se aprobara una ley que garantizaba condiciones mínimas de salud para los trabajadores del banano, pero con esta nueva reforma a la Ley No. 45, se volvió a trastocar lo que habíamos conseguido”, expresó el líder sindical.

Smith aseguró que los trabajadores ya habían advertido el 5 de diciembre, durante la visita de la Comisión de Trabajo y Salud de la Asamblea Nacional, que no aceptarían cambios a la legislación.

“De tocarla, tomaríamos medidas de presión, y eso fue lo que hicimos. Hoy estamos en huelga porque el Gobierno no escuchó nuestras propuestas”, agregó.

El sindicato afirma que entregó sugerencias durante el proceso de reformas, pero que estas fueron ignoradas. “

El Gobierno no puede decir que no participamos. Aportamos ideas, pero no se nos dio el trato que merecemos como organización sindical”, reclamó Smith.

A la par de esta lucha legislativa, los trabajadores enfrentan otra situación con la empresa Chiquita Panamá, la cual anunció su salida del país.

Smith afirma que la compañía no ha cumplido con varias obligaciones legales, lo que agrava aún más el panorama del sector bananero en la región.

El dirigente concluyó haciendo un llamado a los diputados para que rectifiquen y se arrepientan de aprobar una reforma que, según él, atenta contra la dignidad y salud de miles de trabajadores del sector.