Discurso de Mulino bajo la lupa: cinco afirmaciones vs. lo que revelan los datos oficiales

En su discurso de hoy, el presidente también destacó una ofensiva sin precedentes contra el crimen organizado por parte de los estamentos de seguridad, defendiendo su labor.De acuerdo a Mulino, en 2025 se realizaron más de 71 mil detenciones, además de incautaciones de droga por decenas de miles de paquetes y el fortalecimiento del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), además de 421 misiones humanitarias que salvaron 676 vidas.Sin embargo, las cifras delictivas <b>no reflejan una mejora sustancial</b>. De acuerdo con el reportaje ‘Más de 400 homicidios en 2025: el crimen avanza sin respuesta clara del Estado’ de este diario, hasta septiembre del año pasado se registraron 438 homicidios, además de 12.819 hurtos y 3.956 robos, lo que evidencia que la violencia se mantuvo elevada pese a los operativos.