Discurso de Mulino bajo la lupa: cinco afirmaciones vs. lo que revelan los datos oficiales

El presidente José Raúl Mulino presentó un balance optimista sobre la gestión del Estado en sus 18 meses en el poder, con énfasis en áreas sensibles como migración, seguridad, salud y ambiente, entre otras aristas, esta mañana ante la instalación del Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, datos de entidades oficiales y reportes muestran que varios de los logros anunciados están sobredimensionados o requieren mayor precisión.

Migración irregular ‘erradicada’

El mandatario aseguró que la migración irregular por el país es “un hecho superado” y que el flujo migratorio se redujo en más del 99%, al punto de calificar la situación previa en Darién como “un campo de concentración del siglo XXI”. No obstante, informes de la Defensoría del Pueblo indican que el fenómeno no ha desaparecido. Entre enero y agosto de 2025 se registró un repunte de la migración inversa —personas que regresan desde México y Estados Unidos hacia Sudamérica— con más de 14 mil migrantes cruzando Panamá en sentido norte-sur. Además, la Defensoría advierte que la ruta sigue siendo altamente peligrosa: el 86,8% de los migrantes entrevistados afirmó haber sido víctima o conocer de abusos durante el cruce, y las mujeres y niñas continúan enfrentando mayores riesgos de violencia sexual, trata y discriminación.

Mora quirúrgica

Entre los logros en el sector salud durante sus 18 meses de administración, Mulino afirmó que su gobierno logró reducir la mora quirúrgica en un 52%, beneficiando a más de 47 mil pacientes. Sin embargo, cifras oficiales de la Caja de Seguro Social (CSS), presentadas por su director médico Marcos Young ante la Asamblea Nacional, señalan que hasta octubre de 2025 la reducción real de la mora era de aproximadamente 30%, una brecha significativa frente a lo anunciado por el Ejecutivo.

Seguridad

En su discurso de hoy, el presidente también destacó una ofensiva sin precedentes contra el crimen organizado por parte de los estamentos de seguridad, defendiendo su labor. De acuerdo a Mulino, en 2025 se realizaron más de 71 mil detenciones, además de incautaciones de droga por decenas de miles de paquetes y el fortalecimiento del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), además de 421 misiones humanitarias que salvaron 676 vidas. Sin embargo, las cifras delictivas no reflejan una mejora sustancial. De acuerdo con el reportaje ‘Más de 400 homicidios en 2025: el crimen avanza sin respuesta clara del Estado’ de este diario, hasta septiembre del año pasado se registraron 438 homicidios, además de 12.819 hurtos y 3.956 robos, lo que evidencia que la violencia se mantuvo elevada pese a los operativos.

Inversión en pueblos indígenas

Además, el presidente destacó el avance del Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, iniciativa de su gobierno, con una inversión de $85 millones en las comarcas. Sin embargo, no todo el capital utilizado para este proyecto proviene de las arcas del Estado, pues también se contará con la ayuda del Banco Mundial. La entidad financiera internacional señala que solo $5 millones provienen del presupuesto nacional para este plan, mientras que los $80 millones restantes corresponden a un financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) que deberán ser ejecutados por el Ministerio de Gobierno (Mingob).

Río La Villa