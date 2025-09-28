‘No estoy de acuerdo con que Estados Unidos tome control del Canal de Panamá’

La relación entre Panamá, China y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más complejos desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Panamá y Beijing en 2017. La reciente decisión panameña de no renovar su acuerdo con China bajo la Iniciativa de la Franja y la Ruta ha reconfigurado el tablero geopolítico, situando al país centroamericano en el cruce de intereses de las dos mayores potencias mundiales.Para comprender las motivaciones detrás de esta medida y las implicaciones regionales, conversamos con Eduardo Gamarra, profesor de política y relaciones internacionales y director asociado en su institución académica. El experto, con una reconocida trayectoria en el análisis de la política latinoamericana y de las relaciones hemisféricas, abordó las tensiones entre Beijing y Washington, el papel estratégico del Canal de Panamá, la situación de los puertos administrados por empresas chinas, y las oportunidades que Estados Unidos estaría desaprovechando en su relación con Panamá.En este diálogo, Gamarra analiza los riesgos, percepciones y realidades que marcan la política exterior panameña, y plantea los escenarios que podrían configurarse en los próximos cinco años.