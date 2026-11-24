La confianza ciudadana en las instituciones panameñas enfrenta un panorama complicado. El 38% de la población no identifica ninguna entidad pública o institución con credibilidad, según la encuesta Vea Panamá de noviembre de 2026, elaborada por Prodigious Consulting.
Aunque el resultado representa una leve mejoría frente a julio, cuando el porcentaje alcanzó el 40%, la cifra refleja que una proporción importante de los ciudadanos mantiene distancia frente a las instituciones del país.
Entre las entidades que generan mayor confianza destacan los Bomberos, con 10% de las menciones. Le siguen el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), con 7,5%, y la Autoridad del Canal de Panamá, con 7,4%.
El Metro de Panamá ocupa la siguiente posición, con 6,7%, mientras que la Policía Nacional registra 5,6%. El Tribunal Electoral alcanza 5,5% y la Contraloría General de la República, 4,2%.
La encuesta también registra que la Caja de Seguro Social obtiene 3,3%, la Defensoría del Pueblo 2,7% y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia 2,5%.
El desafío consiste en comprender qué factores explican estas diferencias y qué elementos fortalecen o deterioran la confianza pública.
La percepción ciudadana no constituye una medición directa del desempeño institucional, pero sí representa una señal sobre la relación entre la población y las entidades que prestan servicios, administran justicia y ejercen funciones públicas.
Un país donde casi cuatro de cada diez ciudadanos no identifican una institución confiable enfrenta un reto de legitimidad que requiere respuestas, transparencia y resultados.
Ficha técnica
La encuesta Vea Panamá de noviembre de 2026 fue realizada por Prodigious Consulting y La Estrella de Panamá. El estudio incluyó 1.501 entrevistas a personas mayores de 18 años residentes en Panamá.
La cobertura geográfica comprendió las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé, Veraguas, Colón, Los Santos y Herrera.
La recolección de los datos se realizó entre el 14 y el 19 de noviembre de 2026, mediante entrevistas cara a cara y selección aleatoria del entrevistado dentro del hogar seleccionado.
El estudio utilizó un cuestionario estructurado con preguntas cerradas y abiertas, tiene un margen de error de 2,5% y un nivel de confianza de 95%.