La confianza ciudadana en las instituciones panameñas enfrenta un panorama complicado. El 38% de la población no identifica ninguna entidad pública o institución con credibilidad, según la encuesta Vea Panamá de noviembre de 2026, elaborada por Prodigious Consulting.

Aunque el resultado representa una leve mejoría frente a julio, cuando el porcentaje alcanzó el 40%, la cifra refleja que una proporción importante de los ciudadanos mantiene distancia frente a las instituciones del país.

Entre las entidades que generan mayor confianza destacan los Bomberos, con 10% de las menciones. Le siguen el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), con 7,5%, y la Autoridad del Canal de Panamá, con 7,4%.

El Metro de Panamá ocupa la siguiente posición, con 6,7%, mientras que la Policía Nacional registra 5,6%. El Tribunal Electoral alcanza 5,5% y la Contraloría General de la República, 4,2%.