El 72% de los panameños no simpatiza con partidos políticos

La distancia entre la ciudadanía y los partidos políticos sigue ampliándose en Panamá. La más reciente medición de la encuesta Vea Panamá, de La Estrella de Panamá, realizada por Prodigious Consulting, revela que el 72% de los ciudadanos mayores de 18 años no simpatiza con ningún partido o movimiento político, un incremento frente al 68,5% registrado en septiembre, que confirma una tendencia sostenida de desapego hacia las estructuras partidarias tradicionales. La encuesta se basó en 1.510 entrevistas cara a cara aplicadas a personas mayores de 18 años en ocho provincias del país: Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Coclé, Colón, Herrera, Los Santos y Veraguas. El levantamiento, con un margen de error de 2,5% y un nivel de confianza del 95%, permite observar no solo fotografías puntuales, sino la evolución de la percepción ciudadana a lo largo de varios momentos del último año y medio. Según la más reciente medición el 72% de los ciudadanos declara no simpatizar con ningún partido o movimiento político en enero, una cifra que aumenta respecto al 68,5% registrado en septiembre.

El dato confirma una tendencia sostenida hacia un electorado mayoritariamente independiente, distante o abiertamente desencantado de las estructuras partidarias tradicionales.

Este alto nivel de desapego político no solo refleja descontento, sino también una transformación en la forma en que los ciudadanos se relacionan con la política. La afiliación partidaria deja de ser un elemento de identidad estable y se sustituye por una relación más instrumental, volátil y condicionada a resultados concretos. La política se evalúa desde la experiencia cotidiana, no desde la lealtad ideológica.

Entre quienes sí expresan algún grado de simpatía, los apoyos se concentran en pocas agrupaciones y en proporciones reducidas. El partido Realizando Metas encabeza la lista con un 8,1%, seguido por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) con 7,4% y el Partido Panameñista con 2,9%. El resto de los partidos y movimientos registra niveles de simpatía inferiores al 2,5%, lo que refuerza la fragmentación del panorama político. Este escenario sugiere un sistema de partidos con dificultades para representar, movilizar y conectar con amplios sectores de la población. La ausencia de mayorías partidarias claras y la debilidad de las identidades políticas tradicionales incrementan la volatilidad electoral y reducen la capacidad de construir consensos duraderos, tanto en periodos electorales como en la gestión de gobierno.