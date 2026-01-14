El 72% de los panameños no simpatiza con partidos políticos

Entre quienes sí expresan algún grado de simpatía, los apoyos se concentran en pocas agrupaciones y en proporciones reducidas.El partido Realizando Metas encabeza la lista con un 8,1%, seguido por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) con 7,4% y el Partido Panameñista con 2,9%. El resto de los partidos y movimientos registra niveles de simpatía inferiores al 2,5%, lo que refuerza la fragmentación del panorama político.Este escenario sugiere un sistema de partidos con dificultades para representar, movilizar y conectar con amplios sectores de la población. La ausencia de mayorías partidarias claras y la debilidad de las identidades políticas tradicionales incrementan la volatilidad electoral y reducen la capacidad de construir consensos duraderos, tanto en periodos electorales como en la gestión de gobierno.