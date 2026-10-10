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El Metro de Panamá mantiene suspendidas las líneas 1 y 2 por réplicas del sismo

El Metro de Panamá todavía sigue suspendido a esta hora.
El Metro de Panamá todavía sigue suspendido a esta hora. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Por
José Vilar
  • 10/10/2026 08:36
El Metro de Panamá mantiene suspendido el servicio de las líneas 1 y 2 tras nuevas réplicas del sismo. Las autoridades continúan las evaluaciones técnicas y aún no han anunciado cuándo se reanudarán las operaciones.

El Metro de Panamá informó este sábado 10 de octubre que el servicio comercial de las líneas 1 y 2 se mantiene suspendido debido al registro de nuevas réplicas del sismo que ha afectado al país, mientras continúan las evaluaciones técnicas para determinar las condiciones de seguridad de las instalaciones.

A través de un comunicado oficial publicado en X, la institución detalló que las labores de inspección del Metro de Panamá comenzaron durante la noche del viernes y continuaron durante la mañana de este sábado, con la participación de personal técnico del Metro y de empresas contratistas.

Sin embargo, ante la aparición de nuevas réplicas, las autoridades decidieron mantener la suspensión del servicio de las líneas 1 y 2 como medida preventiva, mientras se desarrollan las evaluaciones correspondientes.

El Metro de Panamá exhortó a los usuarios a mantenerse atentos a sus canales oficiales, donde se comunicarán las actualizaciones sobre el estado del servicio y cualquier decisión relacionada con la reanudación de las operaciones.

Hasta el momento, la institución no ha anunciado una hora para el restablecimiento del servicio del Metro de Panamá en las líneas 1 y 2.

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