Elección del Defensor del Pueblo, primer punto de discusión del pleno de la Asamblea

Prado señaló que el documento en cuestión no cuenta con las firmas de los comisionados presentes, lo que —a su juicio— viola el artículo 135 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI), requisito que considera indispensable para la validez del informe.

A través de una publicación en su cuenta de X, la diputada calificó como “gravísimo” que se pretenda incluir en el orden del día la votación del cargo mediante un informe de mayoría que, según afirmó, no cumple con los requisitos establecidos en el reglamento interno.

La diputada de la coalición Vamos, Janine Prado , denunció la tarde de este martes 7 de abril supuestas irregularidades en el proceso que se intenta llevar a cabo en la Asamblea Nacional de Panamá para la elección del nuevo Defensor del Pueblo .

La diputada advirtió que esta situación no se trata de un simple tecnicismo, sino de una acción que podría afectar el debido proceso legislativo. “Al presentar un informe irregular, también bloquean el derecho reglamentario de presentar informe de minoría, cerrando el debate y manipulando el proceso”, sostuvo.

En su pronunciamiento, Prado hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada, al considerar que este tipo de prácticas debilitan la institucionalidad democrática.

“Cuando se violan las reglas para imponer nombramientos, se debilita la institucionalidad y la democracia”, concluyó Prado.

De acuerdo con el diputado de la coalición Vamos, Roberto Zúñiga, el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, pretende hacer una ilegalidad con la elección del nuevo Defensor del Pueblo.

“Hoy pretenden imponer la elección del Defensor del Pueblo con un informe de mayoría ilegal, que viola el artículo No. 135 del Reglamento Interno: un informe sin firmas. Esto es una vergüenza”, destacó Zúñiga.

Añadió que cuuando “el poder pisotea las reglas para imponerse, deja de ser democracia y se convierte en abuso. Y ese abuso no lo vamos a permitir”.

Por su lado, el diputado panameñista José Luis Varela se pronunció sobre la inclusión en la agenda de la Asamblea Nacional de la elección del nuevo Defensor del Pueblo.

A través de su cuenta en la red social X, Varela indicó que el informe necesario para avanzar con la designación ya se encuentra en la Secretaría General de la Asamblea Nacional, pero aún falta que sea firmado. “El informe está en Secretaría; solo falta que lo firmen”, señaló.

“Así como no estuve de acuerdo con que una HD secuestrara un proyecto de ley por encima del pleno, tampoco estoy de acuerdo con que cinco HD pretendan imponer al pleno por quién votar o no, ni coartar el derecho de los 71 a postular”, expresó.

Mientras tanto el dirigente de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, le recordó a Varela que hay una lista de varios candidatos a Defensor del Pueblo lista para ser presentada ante el pleno. Por ello, “sería bueno que se permita a la mayoría firmar su informe y que el debate continúe”.