Fuentes aseguran que habrá un acuerdo Estados Unidos-Irán antes del ultimátum de Trump, según ‘CNN’

Estados Unidos e Irán se encuentran negociando intensamente con la mediación de Pakistán y se espera que puedan cerrar un acuerdo en las próximas horas antes de que expire el plazo dado por Donald Trump a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz, según explicó una fuente consultada por la cadena CNN.

De acuerdo con una fuente en Pakistán citada por CNN, las negociaciones han entrado en una fase decisiva, con “buenas noticias” previstas en el corto plazo y contactos de alto nivel encabezados por el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, quien ha asumido un rol central en la mediación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes en Fox News que se encuentra en “negociaciones intensas” con Irán en estos momentos a cuatros horas de la fecha límite que dio para reabrir el estrecho de Ormuz.

En una llamada telefónica con la cadena, el mandatario aseguró que mantiene abiertas las negociaciones con Irán antes de que venza el plazo que él fijó para las 20:00 hora local de Washington (00:00 GMT).

Minutos antes, el primer ministro de Pakistán, Shebbaz Sharif, pidió a Trump que extienda su ultimátum a Irán por dos semanas más para permitir la continuación de los esfuerzos diplomáticos en los que media su país.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó a distintos medios locales que el mandatario conocía la propuesta y que emitiría una respuesta.

La última contraoferta que hizo Teherán, transmitida a través de Pakistán, constaba de 10 puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz -que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el arranque de la guerra- y el levantamiento de sanciones, de acuerdo con la agencia oficial del país.