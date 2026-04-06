Trump da otro ultimátum a Irán y amenaza con dejar al país en la ‘Edad de Piedra’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, definió este lunes la hora específica de su ultimátum al régimen iraní si no permite el paso libre y expedito de las embarcaciones que buscan transitar por el estrecho de Ormuz: las 8:00 p. m. (hora de la costa este de Estados Unidos) de hoy martes.

Trump —quien en los últimos días aseguró que los objetivos militares de la guerra en Irán se estaban cumpliendo, al tiempo que extendió el periodo de gracia al país hasta mañana con la amenaza de atacar infraestructuras energéticas— añadió a su declaración la expresión: “veremos qué pasa”.

“Nosotros hemos negociado en buena fe y estamos recibiendo la ayuda de países increíbles que quieren que esto termine, porque también los afecta. (...) Le estamos dando hasta mañana [al régimen iraní]. Después de las 8:00 p. m., no tendrán puentes ni plantas eléctricas. Solo la Edad de Piedra (...) El país entero podría sucumbir en una noche, y esa noche puede ser la de mañana”, advirtió el presidente estadounidense.

Uno de esos “países increíbles” a los que Trump podría haber hecho referencia es Pakistán, una nación asiática que en estos momentos juega un papel preponderante en las conversaciones indirectas entre Washington y Teherán. El Ejecutivo de Nawaz Sharif ofreció este lunes un plan de paz de dos fases, según informaron medios como la agencia Reuters y la cadena catarí Al Jazeera.

De acuerdo con el portal Axios, dicho plan consiste en una tregua de 45 días que conduciría a un cese permanente de las hostilidades. Si se logra un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, el marco del plan, denominado ‘Acuerdo de Islamabad’, prevé la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, con la previsión de que, entre 15 y 20 días después, se alcance un acuerdo definitivo.

Sin embargo, Teherán se opone a reabrir la vía por la que pasa una quinta parte del petróleo mundial y ha advertido que no aceptará ningún tipo de ultimátum, mientras revisa posibles soluciones al conflicto iniciado hace 38 días tras la ofensiva estadounidense e israelí sobre Irán. Estados Unidos tampoco ha emitido una respuesta oficial al plan delineado por Pakistán.

Entre los puntos del acuerdo provisional destaca la inclusión de una cláusula que obligaría al régimen de los ayatolás a poner fin a sus ambiciones nucleares, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales contra la economía iraní.

Mientras tanto, la ofensiva estadounidense e israelí continuó sobre territorio iraní. Los objetivos de este lunes fueron una universidad situada en la capital y la planta petroquímica de South Pars, ubicada en la localidad de Asaluyeh. Hasta el momento, 34 personas han fallecido como resultado de los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos.