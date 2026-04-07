Trump plantea tregua de dos semanas con Irán y asegura que acuerdo de paz está cerca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la tarde de este martes 7 de abril que estaría dispuesto a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas, en el marco de las negociaciones en curso para alcanzar un acuerdo de paz a largo plazo en Oriente Medio.

A través de una publicación en su red social Truth Social, Trump explicó que la decisión responde a conversaciones sostenidas con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, quienes solicitaron detener las operaciones militares.

Trump condicionó esta pausa a que Irán acepte la “apertura completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito de petróleo a nivel mundial.

“Será un alto el fuego bilateral”, afirmó el mandatario, quien aseguró que Estados Unidos ya ha cumplido y superado sus objetivos militares, y que las negociaciones con Irán se encuentran en una fase avanzada.

Según Trump, Teherán habría presentado una propuesta de 10 puntos que Washington considera una base viable para un acuerdo definitivo. Indicó además que ambas partes han logrado consensos en la mayoría de los temas de controversia, y que el periodo de dos semanas permitiría cerrar los puntos pendientes.

El presidente estadounidense sostuvo que este proceso podría conducir a una solución duradera para un conflicto de larga data, no solo entre Estados Unidos e Irán, sino también en el contexto más amplio de la estabilidad en Oriente Medio.

“Es un honor que este problema esté cerca de resolverse”, expresó Trump, al tiempo que destacó que el eventual acuerdo contribuiría a la paz en la región.