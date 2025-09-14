Electricidad, una luz de esperanza en las comunidades de San Pedro y San Miguel Centro

El Puesto de Salud de San Miguel Centro tiene 45 años prestando primeros auxilios y ofreciendo servicios básicos. 'Casos más complicados se derivan al centro de Salud de Tambo, no tenemos capacidad para atender, tenemos pocos medicamentos, no tenemos cómo conservar las vacunas', detalla el administrador del puesto de salud, Natividad Rodríguez.La comunidad ha hecho las gestiones para convertir el puesto en un Centro de Salud, pero la instalación eléctrica es un requisito principal. 'Las gestiones con los bomberos y el resto de la documentación están listas. Al Ministerio de Salud le corresponde hacer el contrato', informa la suplente de representante Virginia Mendoza.Y es que el puesto debería atender a unas dos mil personas, ya que el corregimiento se compone de siete comunidades. 'Aquí en San Miguel Centro termina el asfalto, pero los caminos siguen. Los vecinos se transportan caminando la mayor parte del tiempo porque solo en verano con carro doble se puede entrar mejor', resalta la suplente de representante.'La ruta de transporte llega hasta Renacimiento de U. Luego sigue Barrio Unido y hacia el otro lado está Quebrada Grande, Vallecito y Brazo de U, que son comunidades que no tienen ruta de transporte, pero que de tener nosotros el Centro de Salud, toda la atención de ellos sería aquí'.Actualmente se trabaja en temas de prevención y con giras médicas, pero 'lo primordial para nosotros es tener un centro de atención y ofrecer servicios de odontología para que los muchachos de la escuela y las familias puedan venir aquí'. Contando pocos días, con la debida electrificación, eso será posible.