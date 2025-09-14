Electricidad, una luz de esperanza en las comunidades de San Pedro y San Miguel Centro

Hay más actividad que de costumbre en el C.E.B.G. Asunción Chirú en San Pedro, corregimiento Candelario Ovalle en Coclé. Mientras los niños dan clases en sus salones, el patio techado recibe a los moradores que asisten a una gira médica organizada por una de sus autoridades locales. Esta actividad, que luce como algo rutinario, hace poco menos de un año no hubiese sido posible, ya que la escuela, al igual que el resto de la comunidad, no contaba con servicio de energía eléctrica. Algunos paneles solares y generadores a base de combustible ofrecían un servicio básico que muchas veces resultaba insuficiente.

El proyecto de electrificación San Pedro - San Miguel Centro ha culminado su segunda etapa en alrededor de un año, luego de haber estado detenido por trece. El trabajo conjunto de la Oficina de Electrificación Rural, Naturgy, las autoridades locales y sus moradores lo hicieron posible. Reyes González, subdirector del centro escolar Asunción Chirú recuerda cuando se reanudaron las conversaciones sobre el establecimiento del servicio eléctrico. “Yo fui uno de los que participó en reuniones en San Miguel Centro por el asunto de la luz, cuando hicieron este cableado hace ya unos trece años. Y cuando iniciaron de nuevo con esto fui uno de los incrédulos, porque la verdad es que ya habían pasado varios gobiernos y esto seguía igual: pura reunión”, reconoce. “Usted veía los cables hace ocho años instalados y llenos de monte; los transformadores, completamente llenos de moho”.

Hoy, González se alegra de ver los cambios que ha traído la electrificación a la escuela, que atiende a unos 260 estudiantes desde preescolar hasta noveno grado. Antes, los salones eran oscuros. Si el día estaba nublado o llovía, había que salir a los pasillos. Los paneles solares no tenían la capacidad suficiente para hacer funcionar de manera óptima alguna computadora. “Inclusive hubo aparatos que se nos dañaron conectados al panel. Tenemos una telebásica y nada más era de nombre, porque la televisión no podía funcionar”, recuerda.

“Ahora, nosotros podemos utilizar todos esos aparatos tecnológicos para enseñar a los chicos. Si usted va a los salones de kínder y prekínder ya tienen su televisión funcionando. Tenemos el programa ‘Estudiar sin hambre’, pero no teníamos dónde guardar la carne. Los padres de familia ya van a comprar otro freezer. Antes teníamos uno a gas que resultaba muy caro mantener”, cuenta. Algunos salones ya tienen abanicos funcionando. Muchos se habían comprado hace unos siete años, pero no había capacidad para hacerlos funcionar. Lo más importante, “se ha notado que los chicos van superándose en el rendimiento académico”, afirma el subdirector.

Esto lo corrobora Enicela Ureña, maestra de quinto grado del centro escolar. “Todo se les ha facilitado. Antes utilizábamos los libros de figuritas, ahora pueden hacer impresiones buscando en el tema que se les da”. Y es que, en casa, algunos ya tienen una computadora o hacen sus investigaciones con ayuda de un teléfono celular y conexión wifi. “Esto les facilita el aprendizaje, tienen una mejor calidad de estudio. Seguimos trabajando con libros, pero ellos quieren ver más”, agrega la docente.

En San Miguel Centro, el C.E.B.G. Candelario Ovalle, parte de la segunda etapa de este proyecto de electrificación acaba de establecer su contrato con Naturgy y en los próximos días tendrá el servicio que permitirá una gran mejora en la educación de sus estudiantes.

La escuela, que atiende a 374 estudiantes de primaria, premedia y media, con Bachiller en Ciencias, cuenta con un cuerpo de 31 docentes y 8 administrativos, ajustó sus 97 años de existencia. Sin embargo, hasta 2025 contará con servicio eléctrico completo. Los últimos años ha dependido de paneles solares, con muchas limitaciones. “Ha sido muy difícil, pero de igual manera el trabajo hay que hacerlo”, dice la profesora Xiomelia Williams. “En la dirección, en la cocina y en parte de informática, llega un poquito de luz por el panel solar, pero en la mayoría de los salones no llega la luz. Muchos estudiantes tienen que trabajar con lo poco que se ve, porque aquí generalmente está nublado o está lloviendo”, lamenta. “Hemos trabajado con muchos problemas, pero gracias a Dios, a una lucha de casi 14 años y a la gestión de este gobierno, ya tendremos luz.

Para la docente, esto resultará muy ventajoso, ya que “vamos a tener luz, abanicos, el laboratorio de ciencias va a poder trabajar mejor, ya se va a poder desarrollar mejor hasta el kiosco, la nevera, todo... Es muy necesaria la luz”. Cambiará la vida de los estudiantes y también de los docentes, algunos de ellos que residen en el área y no contaban con electricidad ni internet para preparar su trabajo.