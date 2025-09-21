En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del sorteo del domingo 21 de septiembre 2025

La tarde de este domingo 21 de septiembre, se celebra el sorteo dominical No. 5517 de la <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">Lotería Nacional de Panamá</a></b>. Los billetes y chances de esta edición dominical hacen alusión al <b>85° aniversario del <a href="/tag/-/meta/ion-instituto-oncologico-nacional">Instituto Oncológico Nacional (ION)</a>, celebrado el 18 de septiembre.</b><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/cuales-son-los-premios-incentivos-del-sorteo-de-dominical-de-hoy-21-de-septiembre-de-2025-CA16166015" target="_blank">Para el sorteo dominical de este 21 de septiembre, la Lotería Nacional de Panamá ha establecido una serie de premios incentivos, tanto para billetes como para chanches.</a></b><i>Aquí te compartimos los números ganadores:</i><i><b>Primer Premio - 2871</b></i><i><b>Letras - ACAC</b></i><i><b>Serie - 21</b></i><i><b>Folio - 6</b></i><i><b>Segundo Premio - 7212</b></i><i><b>Tercer Premio - 5244</b></i><b>¿Qué es el sorteo de dominical y cuáles son los premios?</b>El sorteo es uno de los regulares de la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank"><b>Lotería Nacional de Beneficencia (LNB)</b>,</a> realizado todos los domingos. Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.