En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del sorteo del domingo 21 de septiembre 2025

La tarde de este domingo 21 de septiembre, se celebra el sorteo dominical No. 5517 de la Lotería Nacional de Panamá. Los billetes y chances de esta edición dominical hacen alusión al 85° aniversario del Instituto Oncológico Nacional (ION), celebrado el 18 de septiembre.

Para el sorteo dominical de este 21 de septiembre, la Lotería Nacional de Panamá ha establecido una serie de premios incentivos, tanto para billetes como para chanches.

Aquí te compartimos los números ganadores:

Primer Premio - 2871

Letras - ACAC

Serie - 21

Folio - 6

Segundo Premio - 7212

Tercer Premio - 5244

¿Qué es el sorteo de dominical y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), realizado todos los domingos. Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.