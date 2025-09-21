Localizan a adulta mayor de 84 años desaparecida en Capira

La adulta mayor de 84 años reportada como desaparecida desde el sábado 20 de septiembre en el sector de El Cacao, distrito de Capira, fue localizada sana y salva tras un operativo coordinado entre varias instituciones, confirmó la Fiscalía Regional de Panamá Oeste.

La búsqueda, que se había iniciado desde tempranas horas del sábado, contó con la participación de equipos de rescate del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la Policía Nacional, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), la Cruz Roja Panameña y moradores de la comunidad.

Se realizaron recorridos por tierra, con el apoyo de guías locales para cubrir zonas de difícil acceso en Limón Rural.

Según informaron las autoridades, la mujer fue localizada con el abrigo que portaba al momento de su desaparición.