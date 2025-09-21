Mulino en Nueva York: Agenda con la ONU y atracción de inversiones

El presidente José Raúl Mulino ya arribó a la ciudad de NuevaYork, en Estados Unidos, donde participará en el Debate General del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Diplomacia y atracción de inversiones para Panamá son los objetivos de esta visita de Mulino a esta ciudad estadounidense.

¿Cuál es la agenda del presidente José Raúl Mulino en Nueva York?

Dentro de su agenda oficial, Mulino se reunirá con el secretario general de la ONU, António Guterres. También participará en una sesión del Consejo de Seguridad por invitación del presidente de Corea del Sur.

Tiene programados encuentros con líderes de varios países, incluyendo a la presidenta de Eslovenia, el presidente de Ucrania, el vice primer ministro del Reino Unido y el príncipe heredero de Kuwait.