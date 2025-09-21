  1. Inicio
Mulino en Nueva York: Agenda con la ONU y atracción de inversiones

El presidente José Raúl Mulino llega a Nueva York para participar de la Asamblea de la ONU y reunirse con importantes empresarios e inversionistas.
Kathyria Caicedo
  • 21/09/2025 14:38

La visita del presidente José Raúl Mulino, a la ciudad de Nueva York incluye una intensa agenda de trabajo. El objetivo principal es la participación en la Asamblea General de la ONU.

El presidente José Raúl Mulino ya arribó a la ciudad de NuevaYork, en Estados Unidos, donde participará en el Debate General del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Diplomacia y atracción de inversiones para Panamá son los objetivos de esta visita de Mulino a esta ciudad estadounidense.

¿Cuál es la agenda del presidente José Raúl Mulino en Nueva York?

Dentro de su agenda oficial, Mulino se reunirá con el secretario general de la ONU, António Guterres. También participará en una sesión del Consejo de Seguridad por invitación del presidente de Corea del Sur.

Tiene programados encuentros con líderes de varios países, incluyendo a la presidenta de Eslovenia, el presidente de Ucrania, el vice primer ministro del Reino Unido y el príncipe heredero de Kuwait.

Asimismo, sostendrá encuentros con importantes ejecutivos de empresas multinacionales como Apple, Google, Amazon, Citibank y ExxonMobil. Además, asistirá a la Bolsa de Valores de Nueva York y se reunirá con el Consejo de las Américas para promover inversiones en Panamá.

Mulino también participará en el Panama Day, organizado por el BID, y recibirá una invitación para el Foro Económico Mundial de 2026 en Davos.

¿Quiénes acompañan al presidente Mulino en Nueva York?

La delegación oficial que acompaña al presidente José Raúl Mulino durante esta visita a Nueva York están la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, el canciller, Javier Martínez-Acha; y los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas); Fernando Boyd (Salud); y Juan Carlos Navarro (Ambiente).

