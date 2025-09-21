Residencia de Bad Bunny en Puerto Rico finaliza con éxito histórico y medio millón de asistentes

Puerto Rico vivió un acontecimiento sin precedentes en la noche de ayer con el cierre de la residencia musical de <b><a href="/tag/-/meta/bad-bunny">Bad Bunny</a></b> en el <b>Coliseo José Miguel Agrelot</b>, que durante tres meses transformó a la isla en el epicentro mundial de la música urbana. El concierto final, titulado <b>Una Más</b>, se transmitió en vivo por Amazon Music y<b> reunió a millones de espectadores en todo el mundo</b>, consolidando la posición de Bad Bunny como una de las estrellas globales más influyentes de la actualidad.La residencia, que se extendió entre julio y septiembre, <b>generó más de $379 millones para la economía puertorriqueña</b>, de acuerdo a <b>El País</b>, impulsando sectores como turismo, transporte, hospedaje y gastronomía. Durante estos meses, <b>31 conciertos se vendieron en su totalidad</b>, convocando a <b>más de medio millón de personas</b>, locales y visitantes internacionales que se desplazaron a la isla para vivir la experiencia en vivo.El espectáculo no solo fue musical, sino también un fenómeno cultural y social. La famosa ‘Casita’ de Bad Bunny, pieza central del escenario, recibió la visita de figuras internacionales como <b>LeBron James, Penélope Cruz y Austin Butler</b>, mientras que cada presentación contó con artistas invitados del género urbano, tanto puertorriqueños —como Jowell y Randy, Ñengo Flow y Arcángel— como de otros países, incluyendo <b><a href="/tag/-/meta/sech">Sech</a></b>, Feid, El Alfa, entre otros.Más allá de los números, <b>el concierto final dejó una profunda huella emocional entre los asistentes</b>. La frase que Bad Bunny repetía a lo largo de la noche, ‘No me quiero ir de aquí’, resumió el vínculo especial entre el artista y su tierra natal, <b>evocando un sentido de orgullo y pertenencia que trascendió la música</b>.Con este ciclo concluido, Bad Bunny se prepara ahora para su <b>gira mundial</b>, llevando consigo la energía y la pasión de su isla natal a escenarios internacionales.