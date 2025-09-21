Monseñor Ulloa hace un llamado a los administradores de justicia: ‘No puedes servir a Dios y al dinero’

Este domingo el monseñor <b><a href="/tag/-/meta/jose-domingo-ulloa">José Domingo Ulloa</a></b>, <b>Arzobispo de Panamá</b>, envió un mensaje claro y contundente sobre la relación entre <b>justicia, dinero y poder</b>, durante la celebración del <b>Jubileo de los Administradores de Justicia</b> en la Parroquia Nuestra Señora del Camino.<b>El monseñor centró su reflexión en la parábola del administrador deshonesto</b>, recordando las palabras de Jesús: <i>'No podéis servir a Dios y al dinero'</i>. Para Ulloa, esta enseñanza tiene un profundo <b>alcance político y social</b>: en un mundo donde los intereses económicos y políticos frecuentemente se imponen sobre el bien común, la corrupción y la idolatría del dinero amenazan la justicia, la equidad y la confianza en las instituciones.El Arzobispo advirtió que <b>un corazón dividido entre Dios y el dinero genera fracturas profundas en la sociedad</b>. Señaló que la corrupción, la impunidad y la avaricia no solo degradan al individuo, sino que <b>distorsionan la justicia y socavan el tejido social</b>.<i> 'Cuando el dinero se convierte en amo, deja a Dios relegado y corrompe la equidad'</i>, afirmó.Ulloa hizo un llamado a que la justicia no dependa únicamente de jueces y magistrados, sino que sea <b>una responsabilidad de todos</b>:<b>En la vida pública</b>, exhortó a políticos y servidores públicos a <b>legislar y decidir en favor del bien común, no de intereses particulares</b>.<b>En la economía</b>, instó a empresarios a <b>priorizar la dignidad humana sobre la ganancia desmedida</b>.<b>En la familia y la educación</b>, destacó que inculcar valores de honestidad y coherencia desde el hogar y la escuela es fundamental para formar ciudadanos íntegros.El mensaje se reforzó en el contexto del jubileo de jueces, magistrados y fiscales, recordando que quienes administran justicia deben actuar con <b>valentía, integridad y fidelidad a la ley</b>, resistiendo las presiones externas y el poder del dinero. <i>'Ser administrador de justicia es un acto profético: anunciar que nadie está por encima de la ley y que la dignidad de cada persona es inviolable'</i>, señaló.Concluyó su homilía invitando a los cristianos a aplicar inteligencia y creatividad no para el beneficio propio, sino <b>al servicio del Reino y de la justicia</b>. El llamado fue a <b>construir una sociedad más justa, donde primen la verdad, la equidad y la paz, y donde la corrupción no tenga la última palabra</b>.En su mensaje final, el Arzobispo enfatizó: <i>'Todos estamos llamados a actuar con honestidad y coherencia. No basta mirar a los jueces: cada uno de nosotros puede contribuir a que el bien y la justicia prevalezcan en nuestra sociedad'</i>.