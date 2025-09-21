Imputan cargos a exfuncionarios del IFARHU por caso de auxilios económicos

Dos exfuncionarios del<a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos"><b> IFARHU</b> </a><b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">(Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos)</a>, </b>que se fueron aprehendidos como parte de la Operación Retorno 2.0 enfrentaron la audiencia de garantías. <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/aprehenden-a-dos-exfuncionarios-del-ifarhu-por-caso-de-auxilios-economicos-GE16126257" target="_blank">La aprehensión es producto de una investigación que desarrolla la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión del delito de peculado</a></b>, que es un delito contra la administración pública. Este caso está relacionado con la entrega irregular de <b>auxilios económicos otorgados por el Ifarhu.</b>