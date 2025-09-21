Imputan cargos a exfuncionarios del IFARHU por caso de auxilios económicos

Dos exfuncionarios del IFARHU (Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos), que se fueron aprehendidos como parte de la Operación Retorno 2.0 enfrentaron la audiencia de garantías.

La aprehensión es producto de una investigación que desarrolla la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión del delito de peculado, que es un delito contra la administración pública. Este caso está relacionado con la entrega irregular de auxilios económicos otorgados por el Ifarhu.