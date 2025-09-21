  1. Inicio
PANAMÁ

Imputan cargos a exfuncionarios del IFARHU por caso de auxilios económicos

Según informó el Ministerio Público, a los aprehendidos se les investiga por la presunta comisión del delito de peculado.
Por
Kathyria Caicedo
  • 21/09/2025 12:29
La aprehensión de los exfuncionarios se logró mediante la Operación Retorno 2.0, que se realizó en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí.

Dos exfuncionarios del IFARHU (Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos), que se fueron aprehendidos como parte de la Operación Retorno 2.0 enfrentaron la audiencia de garantías.

La aprehensión es producto de una investigación que desarrolla la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión del delito de peculado, que es un delito contra la administración pública. Este caso está relacionado con la entrega irregular de auxilios económicos otorgados por el Ifarhu.

Durante la audiencia se determinó que las dos aprehensiones eran legales, además se admitió la imputación por el delito para las dos personas, uno de ellos es el actual representante del corregimiento de Barrio Colón, en el distrito de La Chorrera.

Además, se definieron las medidas cautelares de notificación periódica e impedimento de salida del país para ambos imputados, sin embargo la decisión fue apelada por la fiscalía.

