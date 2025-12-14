EN VIVO | Lotería de Panamá - Resultados del sorteo extraordinario del domingo 14 de diciembre de 2025

La Lotería Nacional de Panamá realiza la tarde de este <b>domingo 14 de diciembre de 2025</b>, el <b>sorteo extraordinario</b> No. 5530.Aquí te compartimos los números ganadores.Primer Premio 49899Letras BCBDSerie 1Folio 2Segundo Premio 70778Tercer Premio 56853<b>¿Qué es la Lotería Extraordinaria y cuáles son los premios?</b>La <b>Lotería Extraordinaria</b> en Panamá es una edición especial de la <a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia">Lotería Nacional de Beneficencia (LNB)</a> que se celebra tres veces al año, en los meses de<b> abril, agosto y diciembre</b>. Estos sorteos se caracterizan por ofrecer premios significativamente mayores en comparación con los sorteos regulares.<b>Frecuencia</b>: Se realiza tres veces al año, específicamente en abril, agosto y diciembre.<b>Premios</b>: El premio mayor puede alcanzar hasta <b>B/. 75,000.00 </b>para quienes acierten el número ganador junto con la serie y el folio. Además, se otorgan premios secundarios y bonos de incentivo.