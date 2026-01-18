EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este domingo 18 de enero 2026

<b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/loteria-de-panama" target="_blank">La Lotería Nacional de Panamá</a></b> realiza la tarde de este domingo 18 de enero el sorteo dominical.<i><b>Aquí te compartimos los números ganadores:</b></i><b>Primer Premio: </b><b>Letras: </b><b>Serie: </b><b>Folio: </b><b>Segundo Premio: </b><b>Tercer Premio: </b><i><b>¿Qué es el sorteo de dominical y cuáles son los premios?</b></i>El sorteo es uno de los regulares de la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank"><b>Lotería Nacional de Beneficencia (LNB)</b>,</a> realizado todos los domingos.Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.