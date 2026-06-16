ENA pide respetar límites de velocidad para proteger la fauna en los corredores

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) hizo un llamado a los usuarios de los corredores Norte y Sur para que respeten los límites de velocidad y las señales de tránsito, con el fin de proteger tanto la seguridad vial como la vida de animales silvestres y domésticos que con frecuencia cruzan estas vías rápidas.

La directora de Comunicación de ENA Panamá, Susana Bayón, señaló que aunque la prioridad de la entidad es garantizar la seguridad de los conductores, también existe una preocupación creciente por la cantidad de animales que resultan atropellados al ingresar a los corredores.

Bayón explicó que conducir a velocidades moderadas permite a los automovilistas reaccionar con mayor rapidez ante la presencia de un animal en la carretera, reduciendo el riesgo de atropellos y evitando accidentes de mayor gravedad.

“Lo primero es que los conductores respeten los límites de velocidad y las señales. A una velocidad adecuada es más fácil evitar arrollar a un animal que se encuentre en la vía, además de minimizar los daños en caso de un incidente”, indicó.

Según la vocera, en distintos tramos de los corredores existen hábitats naturales donde habitan especies, como lagartos, tortugas, iguanas, serpientes y otros animales protegidos que, por diversas razones, terminan desorientándose e ingresando a la autopista.

Asimismo, destacó que el problema no se limita a la fauna silvestre. También se han registrado casos de mascotas que se extravían o escapan de residencias ubicadas en comunidades cercanas a los corredores y terminan accediendo a estas vías de alta velocidad.

“Lamentablemente muchos conductores no respetan los límites de velocidad, por lo que si hay un animal en la carretera es poco lo que pueden hacer para esquivarlo y permitir que continúe su camino. Por eso hacemos un llamado a los usuarios para que tomen conciencia y eviten que mueran criaturas indefensas”, expresó Bayón.