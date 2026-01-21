Encuesta del Cieps: 50% de panameños ven a Estados Unidos como principal aliado del país

La <b>corrupción</b> se consolida como el principal problema nacional: <b>37%</b> de los encuestados la identifica como el mayor mal del país, el nivel más alto desde que el Cieps realiza esta medición. Más del <b>62%</b> considera que la corrupción ha aumentado 'mucho', y una amplia mayoría cree que las denuncias <b>no se investigan de forma efectiva</b> y que denunciar conlleva riesgos personales. La percepción de corrupción es especialmente alta en la <b>política y el sistema judicial</b>.Este clima se refleja en la valoración de actores e instituciones. Los <b>partidos políticos, el <a href="/tag/-/meta/gobierno-nacional">Gobierno </a>y la <a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> figuran como los peor evaluados, mientras que la <b><a href="/tag/-/meta/iglesia-catolica">Iglesia católica</a></b>, las <b>iglesias evangélicas</b> y la <b>pequeña y mediana empresa</b> encabezan los niveles de confianza. El estudio concluye que el poder en Panamá se ha <b>dispersado</b>, pero los actores institucionales tradicionales enfrentan un <b>grave déficit de legitimidad</b>.