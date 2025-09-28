Envejecimiento demográfico y la ausencia de una política urbana y territorial para afrontarlo

Panamá se encamina a un proceso de envejecimiento poblacional para el cual el Estado panameño no se está preparando.

La primera causa de este cambio ha sido la disminución de la fecundidad. En 1960, las mujeres panameñas tenían en promedio 5.8 hijos, mientras que en 2023 el promedio se redujo a 2.1, cifra cercana al nivel de reemplazo generacional.

Paralelamente, Panamá ha experimentado un notable aumento en la esperanza de vida. En 1960, la expectativa de vida al nacer era de 60 años mientras que en 2023 alcanzó los 80 años.

La urbanización y el control natal desempeñaron un papel crucial. Desde la década de 1960, las políticas de planificación familiar, junto con la concentración de la población en ciudades con mayor acceso a educación, empleo y servicios de salud, contribuyeron a consolidar un modelo familiar más pequeño y a alargar la vida promedio de la población.

De hecho, mientras en 1960 solo el 40% de los panameños vivía en ciudades, en 2023 esa proporción alcanzó el 70%.

Los datos del Censo 2023 sobre la distribución etaria en Panamá reflejan con claridad la diversidad demográfica del país, marcada por contrastes entre provincias y comarcas.

A nivel nacional, el 14% de la población tiene 60 años o más, mientras que el 25.4% corresponde a personas entre 0 y 14 años, con un promedio de edad de 33 años. Esta estructura muestra un país aun predominantemente joven, con señales de envejecimiento en ciertas regiones.

Así tenemos la región de Azuero, donde provincias como Los Santos (24.3% de adultos mayores) y Herrera (20.7%), marcan una mayor proporción de población mayor de 60 años, debido a procesos de migración urbano- rural de su población en edad productiva y una menor fecundidad.

Las comarcas indígenas serían el polo opuesto en este escenario, ya que siguen siendo marcadamente jóvenes: en Ngäbe Buglé el 45.8% de la población son menores de 14 años y apenas 6.4% mayores de 60 años. En la comarca Emberá- Waunaan los menores de 14 años alcanzan 40.5% y en Kuna Yala 38.9%.

La distribución por edades en Panamá revela contrastes claros entre las provincias más urbanizadas del área metropolitana y las provincias centrales en el interior.

En la provincia de Panamá, el 14.1% de la población tiene 60 años o más, mientras que los menores de 14 representan el 22.2%. Panamá Oeste, con un 12.2% de adultos mayores y un 24.6% de menores, mantiene una estructura relativamente más joven, mientras que en Colón los mayores de 60 son el 11.4% y los menores de 14 alcanzan el 27.9%.

En conjunto, estas tres provincias urbanas muestran un balance intermedio, con proporciones de jóvenes todavía altas en relación con el promedio nacional (25.4%), pero con señales de envejecimiento progresivo en la capital.

Por otro lado, provincias como Coclé, Veraguas y Chiriquí exhiben una estructura demográfica más envejecida.

En Coclé el 16.1% de la población supera los 60 años y los menores son apenas 23.7%, cifras muy similares a las de Chiriquí (16.2% y 24.0% respectivamente) y Veraguas (16.9% y 24.4%).

En estas provincias, la proporción de adultos mayores se ubica varios puntos por encima del promedio nacional (13.9%), al mismo tiempo que el peso de la población infantil es menor.