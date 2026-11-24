El 49% de los consultados en noviembre considera que en Panamá hay pocas oportunidades de empleo y el 44,8% cree que no hay ninguna. Las dos respuestas suman 93,8%, frente al 91,4% que totalizaban en julio, según las barras de la encuesta de Vea Panamá para La Estrella de Panamá.
El cambio más marcado se dio entre quienes creen que no hay oportunidades. Esa respuesta subió del 41,7% al 44,8%, mientras que la proporción que percibe pocas pasó del 49,7% al 49%. Quienes consideran que hay muchas oportunidades bajaron del 7,5% al 5,8%.
En una pregunta sobre su propia situación laboral, el 33,6% de los encuestados dijo tener un empleo formal, frente al 34,5% de julio. En el mismo período, la proporción que se declaró desempleada o desocupada bajó del 25,6% al 20,8%, una diferencia de 4,8 puntos porcentuales.
El 13,4% dijo que trabaja ocasionalmente y no está buscando empleo, frente al 11,1% de julio. Entre quienes se identificaron como jubilados, el porcentaje pasó del 11,1% al 10,8%.
En noviembre, el 21,5% se identificó como emprendedor. En julio, el 17,6% eligió la opción «independiente/emprendedor». La redacción de esa categoría cambió entre ambas mediciones.
Los resultados recogen dos aspectos del mercado laboral desde la perspectiva de los entrevistados. En noviembre hubo una menor proporción de personas que se declararon desocupadas y, en una pregunta distinta, aumentó la proporción que considera que no hay oportunidades de empleo.
La encuesta se realizó del 14 al 19 de noviembre de 2026, con 1.501 entrevistas cara a cara en ocho provincias. La medición de julio tuvo una base de 1.508 entrevistas.