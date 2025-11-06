‘Eso es populismo’: Mizrachi responde a Galván tras reclamo por normas fiscales

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, tildó de populista la mañana de este jueves 6 de noviembre a su homólogo colonense, Diógenes Galván, por sus declaraciones durante los actos del 5 de noviembre en la ciudad de Colón.

Mizrachi criticó a Galván por su postura de querer subir los impuestos y porque tardó en quejarse de los recursos que no le llegaban, y “porque no habla del gobierno que no te da la plata”.

Galván, en presencia del presidente José Raúl Mulino, señaló que el no pago de impuestos en Colón estaría impidiendo que la alcaldía cuente con los recursos necesarios para cumplir sus compromisos.

“Nada de lo que queremos hacer va a funcionar si no tenemos los recursos económicos necesarios para llevar a cabo nuestra misión”, expresó Galván.

Por su lado, Mizrachi indicó que, cuando él ve a un alcalde “someterse al populismo de remover las ansias en un momento de patria y decir que va a subir impuestos, yo digo: ¿por qué no hablaste de los impuestos que no te llegan?”.