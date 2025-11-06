  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

‘Eso es populismo’: Mizrachi responde a Galván tras reclamo por normas fiscales

Mayer Mizrachi y Diógenes Galván
Mayer Mizrachi y Diógenes Galván Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
  • 06/11/2025 11:59
Mizrachi criticó a Galván por su postura de querer subir los impuestos y porque tardó en quejarse de los recursos que no le llegaban.

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, tildó de populista la mañana de este jueves 6 de noviembre a su homólogo colonense, Diógenes Galván, por sus declaraciones durante los actos del 5 de noviembre en la ciudad de Colón.

Mizrachi criticó a Galván por su postura de querer subir los impuestos y porque tardó en quejarse de los recursos que no le llegaban, y “porque no habla del gobierno que no te da la plata”.

Galván, en presencia del presidente José Raúl Mulino, señaló que el no pago de impuestos en Colón estaría impidiendo que la alcaldía cuente con los recursos necesarios para cumplir sus compromisos.

“Nada de lo que queremos hacer va a funcionar si no tenemos los recursos económicos necesarios para llevar a cabo nuestra misión”, expresó Galván.

Por su lado, Mizrachi indicó que, cuando él ve a un alcalde “someterse al populismo de remover las ansias en un momento de patria y decir que va a subir impuestos, yo digo: ¿por qué no hablaste de los impuestos que no te llegan?”.

Mizrachi aseguró a los periodistas que él sabía trabajar con los recursos que tenía y que nunca se quejaría. “Yo soy una persona que sabe trabajar con las cartas que tiene; yo no me voy a quejar nunca”, insistió el alcalde de Panamá.

El alcalde de Panamá también aprovechó su intervención con los periodistas para enfatizar que reconocía cuando la administración de Mulino cumplía con su trabajo.

“Yo soy de darle el mérito al Gobierno cada vez que hace las cosas bien; esa honestidad me caracteriza”, expresó.

VIDEOS
Lo Nuevo