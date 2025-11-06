‘Eso es populismo’: Mizrachi responde a Galván tras reclamo por normas fiscales

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/mayer-mizrachi" target="_blank">El alcalde de Panamá, <b>Mayer Mizrachi</b></a>, tildó de populista la mañana de este jueves 6 de noviembre a su <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/diogenes-galvan" target="_blank">homólogo colonense, <b>Diógenes Galván</b></a>, por sus declaraciones durante los actos del 5 de noviembre en la ciudad de Colón.Mizrachi criticó a Galván por su postura de querer subir los impuestos y porque <b>tardó</b> en quejarse de los recursos que no le llegaban, y <b>'porque no habla del gobierno que no te da la plata'</b>.Galván, en presencia del presidente <b>José Raúl Mulino</b>, <b>señaló</b> que el no pago de impuestos en Colón estaría impidiendo que la alcaldía cuente con los recursos necesarios para cumplir sus compromisos.<b>'Nada de lo que queremos hacer va a funcionar si no tenemos los recursos económicos necesarios para llevar a cabo nuestra misión'</b>, expresó Galván.Por su lado, Mizrachi indicó que, cuando él ve a un alcalde <b>'someterse al populismo de remover las ansias en un momento de patria y decir que va a subir impuestos, yo digo: ¿por qué no hablaste de los impuestos que no te llegan?'</b>.