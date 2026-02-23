Estados Unidos celebra fallo sobre puertos tras salida de Panama Ports

El <b>embajador de Estados Unidos en Panamá</b>, <b><a href="/tag/-/meta/kevin-marino-cabrera">Kevin Marino Cabrera</a></b>, expresó el<b> respaldo de su país a la transición en la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal</b>, que pasarán de Panama Ports Company a concesiones temporales bajo Maersk y MSC.<i>'Nosotros respaldamos al gobierno de Panamá... esto es un Estado de derecho, esto fue una decisión de la Corte de Panamá y nosotros, por nuestra parte, pensamos que es muy bueno para el pueblo de Panamá'</i>, afirmó el diplomático al referirse al fallo de la <b><a href="/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia">Corte Suprema de Justicia (CSJ)</a></b>que declaró inconstitucional la Ley 5 de 1997.Cabrera subrayó que se trata de una determinación adoptada por un órgano independiente. <i>'Respaldamos al pueblo de Panamá y su derecho de que su sistema judicial haga sus propias decisiones como han hecho en este caso'</i>, reiteró.En sus declaraciones, <b>el embajador también cuestionó el desempeño de los anteriores operadores</b>. <i>'Obviamente eran operadores que no estaban haciendo un buen trabajo, ya hemos puesto un comunicado varias veces'</i>, señaló, en alusión a pronunciamientos previos de la delegación estadounidense.Consultado sobre eventuales amenazas de arbitraje o acciones legales contra Panamá por parte de China tras la decisión judicial, Cabrera evitó profundizar en el tema.<i>'Mire, yo no tengo ningunos comentarios sobre eso. Lo que le puedo decir es que de nuevo, las cortes de Panamá hicieron su decisión, son un órgano independiente y nosotros, por nuestra parte, siempre apoyamos a la democracia y a la independencia del sistema judicial dentro de todos los países igual que el nuestro'</i>, respondió.Las declaraciones del diplomático se producen en medio del proceso de transición portuaria impulsado por el Gobierno panameño, que contempla concesiones temporales por hasta 18 meses mientras se estructura y licita un nuevo contrato permanente para ambas terminales, consideradas estratégicas para el comercio internacional.