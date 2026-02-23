Estados Unidos celebra fallo sobre puertos tras salida de Panama Ports

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, expresó el respaldo de su país a la transición en la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, que pasarán de Panama Ports Company a concesiones temporales bajo Maersk y MSC.

“Nosotros respaldamos al gobierno de Panamá... esto es un Estado de derecho, esto fue una decisión de la Corte de Panamá y nosotros, por nuestra parte, pensamos que es muy bueno para el pueblo de Panamá”, afirmó el diplomático al referirse al fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)que declaró inconstitucional la Ley 5 de 1997.

Cabrera subrayó que se trata de una determinación adoptada por un órgano independiente. “Respaldamos al pueblo de Panamá y su derecho de que su sistema judicial haga sus propias decisiones como han hecho en este caso”, reiteró.

En sus declaraciones, el embajador también cuestionó el desempeño de los anteriores operadores. “Obviamente eran operadores que no estaban haciendo un buen trabajo, ya hemos puesto un comunicado varias veces”, señaló, en alusión a pronunciamientos previos de la delegación estadounidense.

Consultado sobre eventuales amenazas de arbitraje o acciones legales contra Panamá por parte de China tras la decisión judicial, Cabrera evitó profundizar en el tema.

“Mire, yo no tengo ningunos comentarios sobre eso. Lo que le puedo decir es que de nuevo, las cortes de Panamá hicieron su decisión, son un órgano independiente y nosotros, por nuestra parte, siempre apoyamos a la democracia y a la independencia del sistema judicial dentro de todos los países igual que el nuestro”, respondió.

Las declaraciones del diplomático se producen en medio del proceso de transición portuaria impulsado por el Gobierno panameño, que contempla concesiones temporales por hasta 18 meses mientras se estructura y licita un nuevo contrato permanente para ambas terminales, consideradas estratégicas para el comercio internacional.