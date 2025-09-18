Estos fueron los cinco anuncios del presidente José Raúl Mulino este jueves

El presidente de la República, José Raúl Mulino, realizó este jueves 18 de septiembre su conferencia semanal donde tocó varios temas puntuales y realizó varios anuncios:

-Espacio de emprendedores: Mulino explicó que en este año unos 3,298 emprendedores fueron formalizados. Además, anunció que sumarán dos centros nuevos para los emprendores en Chitré, provincia de Herrera y otro en David, provincia de Chiriquí.

-Caja de Seguro Social: Con la finalidad de reducir la mora quirúrgica y de estudios, el presidente anunció que el fin de semana iniciarán las jornadas extraordinarias de resonancia magnética en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado en Chitré.

-Ferias del Insttituto de Mercadeo Agropecuario (IMA): En octubre se inaugurá una feria del IMA en San Antonio, por vía Tocumen. Mulino agregó actualmente trabajan en la construcción de tres nuevas tiendas en Río Hato, Aguadulce y Las Tablas, las cuales registran un 80% de avance.

-Nuevos equipos para cirugías: El presidente anunció que se estará poniendo en marcha un nuevo sistema robótico en el Oncológico Nacional. El equipo cuenta con cuatro brazos inteligente operados desde una consola que brinda una visión tridimencional de alta precisión para lograr una cirugía más exacta y segura.

-Laptops del Ministerio de Educación: El proceso de liciación de las laptops, el presidente informó que ya se está realizando las capacitaciones informáticas para docentes. La licitación se realizará de forma abierta y con equipos de última generación y con inteligencia artificial.