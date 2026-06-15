Estudiantes podrán usar camisetas de la selección y suéteres rojos en apoyo a la Selección

El Ministerio de Educación (Meduca) autorizó a los estudiantes de todo el país a asistir a clases con suéteres rojos o camisetas de la selección nacional los días 17 y 23 de junio, como muestra de apoyo al equipo panameño.

La iniciativa busca fomentar el espíritu de unidad, el respeto y el orgullo nacional entre la comunidad educativa, sin afectar el desarrollo normal de las actividades académicas.

De acuerdo con la entidad, los estudiantes podrán complementar su vestimenta con accesorios discretos alusivos a la selección, siempre que cumplan con las normas establecidas por cada centro educativo y sean apropiados para el entorno escolar.

El Meduca destacó que las clases se impartirán con normalidad durante ambas jornadas, aunque los planteles podrán organizar actividades acordes con la ocasión para promover la participación y el entusiasmo de los alumnos.

Asimismo, recordó que la vestimenta utilizada deberá ajustarse a los valores, buenas costumbres y reglamentos internos de cada escuela.

La institución también enfatizó que esta actividad es completamente gratuita, por lo que no se debe realizar ningún cobro a estudiantes ni acudientes por participar en la iniciativa.