Estudiantes podrán usar camisetas de la selección y suéteres rojos en apoyo a la Selección

El <b><a href="/tag/-/meta/meduca-ministerio-de-educacion">Ministerio de Educación (Meduca)</a></b> autorizó a los estudiantes de todo el país a<b> asistir a clases con suéteres rojos o camisetas de la selección nacional los días 17 y 23 de junio</b>, como muestra de apoyo al equipo panameño.La iniciativa busca fomentar el espíritu de unidad, el respeto y el orgullo nacional entre la comunidad educativa, sin afectar el desarrollo normal de las actividades académicas.De acuerdo con la entidad, los estudiantes podrán complementar su vestimenta con accesorios discretos alusivos a la selección, siempre que cumplan con las normas establecidas por cada centro educativo y sean apropiados para el entorno escolar.El Meduca destacó que<b> las clases se impartirán con normalidad durante ambas jornadas, aunque los planteles podrán organizar actividades acordes con la ocasión para promover la participación y el entusiasmo de los alumnos.</b>Asimismo, recordó que la vestimenta utilizada deberá ajustarse a los valores, buenas costumbres y reglamentos internos de cada escuela.<b>La institución también enfatizó que esta actividad es completamente gratuita, por lo que no se debe realizar ningún cobro a estudiantes ni acudientes por participar en la iniciativa.</b>