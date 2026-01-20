Eventos bailables y nocturnos: así debes tramitar los permisos, según la Alcaldía de Panamá

La Alcaldía de Panamá reiteró a los ciudadanos del distrito los requisitos obligatorios para solicitar permisos destinados a la realización de eventos bailables y actividades nocturnas, con el fin de evitar multas, suspensiones y otras sanciones administrativas.

La entidad informó que los interesados deben presentar la documentación correspondiente ante la Dirección de Legal y Justicia, que incluye una nota dirigida al alcalde, formulario de trámite, copia de la cédula del solicitante, datos del representante legal, paz y salvo municipal, aviso de operación cuando aplique, certificación del Registro Público en caso de personas jurídicas y una declaración jurada de cumplimiento de las medidas de cuidado ambiental y urbano.

Para la organización de espectáculos públicos, también se exige una nota de compromiso de la Policía Nacional, el pronunciamiento de viabilidad del evento, el documento FISCOI emitido por la Policía, servicio de ambulancia obligatorio y, en el caso de eventos con un aforo superior a 500 personas, el visto bueno del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá.

En cuanto al lugar donde se realizará el evento, los organizadores deben especificar la dirección y capacidad del local, presentar contrato o autorización del espacio, croquis del área, fotografías del sitio y autorización del propietario, junto con copia del aviso de operación. Si se trata de un espacio público, se deberá contar con el permiso de la entidad administradora correspondiente, como juntas comunales, el Municipio de Panamá, Pandeportes, el MOP u otra institución, además de la licencia de trámite de la junta comunal.

Asimismo, se debe detallar el precio de entrada, la venta de bebidas alcohólicas, el público permitido y una declaración de compromiso para la protección del entorno urbano, natural y ambiental.

La Alcaldía advirtió que el incumplimiento de estas disposiciones puede ser denunciado por cualquier habitante del distrito de Panamá y será debidamente sancionado por funcionarios de la Dirección de Legal y Justicia.