Ex tesorera de Las Garzas es puesta bajo arresto domiciliario

La Fiscalía Anticorrupción imputó cargos por peculado doloso a la ex tesorera de la Junta Comunal de Las Garzas de Pacora, tras detectarse una presunta lesión económica al Estado por $590.645.

Durante la audiencia, el juez de garantías legalizó la aprehensión de la exfuncionaria y ordenó la medida cautelar de arresto domiciliario.

No obstante, la Fiscalía apeló la decisión, al considerar que los indicios presentados justifican una medida más severa. La audiencia de apelación fue programada para el 30 de octubre.

Según el Ministerio Público, el caso está vinculado con el manejo irregular de fondos públicos destinados a proyectos y programas comunitarios de la Junta Comunal.

El delito de peculado doloso, tipificado en el Código Penal, sanciona a los servidores públicos que se apropien o dispongan de bienes estatales con penas de hasta 10 años de prisión, dependiendo de la cuantía del perjuicio.