Ex tesorera de Las Garzas es puesta bajo arresto domiciliario

La <b><a href="/tag/-/meta/fiscalia-anticorrupcion">Fiscalía Anticorrupción</a></b> imputó cargos por peculado doloso a la <b>ex tesorera de la Junta Comunal de Las Garzas de Pacora</b>, tras detectarse una presunta lesión económica al Estado por $590.645.Durante la audiencia, el juez de garantías legalizó la aprehensión de la exfuncionaria y<b> ordenó la medida cautelar de arresto domiciliario</b>.No obstante, la Fiscalía apeló la decisión, al considerar que los indicios presentados justifican una medida más severa. <b>La audiencia de apelación fue programada para el 30 de octubre</b>.Según el Ministerio Público, el caso está vinculado con el manejo irregular de fondos públicos destinados a proyectos y programas comunitarios de la Junta Comunal. El delito de peculado doloso, tipificado en el Código Penal, sanciona a los servidores públicos que se apropien o dispongan de bienes estatales con penas de hasta 10 años de prisión, dependiendo de la cuantía del perjuicio.