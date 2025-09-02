Exdiputada Levy reconoce relación con Elvis Rodríguez

La exdiputada del Partido Panameñista, Katleen Levy, reconoció este martes 2 de septiembre que recibió de Elvis Rodríguez $45,000 y aclaró que se trata de servicios profesionales.

En un comunicado divulgado en su cuenta de redes social afirmó que “durante diciembre del año 2019 y junio de 2020 ofreció servicios de asesoría y consultorías de imagen al señor Elvis Rodríguez”, indicó. En junio de 2020, el país estaba encerrado por la pandemia de la covid-19 que se detectó en China en diciembre de 2019.

“Los montos de dichas consultorías y asesorías en esos meses ascendieron a $45,000. En mayo de 2024 de efectuó la última relación comercial de asesoramiento con el señor Rodríguez por la suma de $5,000”, resaltó.

De este manera responde Levy a las revelaciones de La Estrella de Panamá sobre un informe de transacciones bancarias “sospechosas” del también exdiputado Héctor Brands en la que se menciona a Elvis Rodríguez como su “potencial testaferro”.