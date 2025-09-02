  1. Inicio
Nacional

Exdiputada Levy reconoce relación con Elvis Rodríguez

‘Los montos de dichas consultorías y asesorías en esos meses ascendieron a $45,000’, dijo Levy.
‘Los montos de dichas consultorías y asesorías en esos meses ascendieron a $45,000’, dijo Levy. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
José Arcia
  • 02/09/2025 10:23
Levy afirmó que ‘durante diciembre del año 2019 y junio de 2020 ofreció servicios de asesoría y consultorías de imagen al señor Elvis Rodríguez’.

La exdiputada del Partido Panameñista, Katleen Levy, reconoció este martes 2 de septiembre que recibió de Elvis Rodríguez $45,000 y aclaró que se trata de servicios profesionales.

En un comunicado divulgado en su cuenta de redes social afirmó que “durante diciembre del año 2019 y junio de 2020 ofreció servicios de asesoría y consultorías de imagen al señor Elvis Rodríguez”, indicó. En junio de 2020, el país estaba encerrado por la pandemia de la covid-19 que se detectó en China en diciembre de 2019.

“Los montos de dichas consultorías y asesorías en esos meses ascendieron a $45,000. En mayo de 2024 de efectuó la última relación comercial de asesoramiento con el señor Rodríguez por la suma de $5,000”, resaltó.

De este manera responde Levy a las revelaciones de La Estrella de Panamá sobre un informe de transacciones bancarias “sospechosas” del también exdiputado Héctor Brands en la que se menciona a Elvis Rodríguez como su “potencial testaferro”.

“No tengo vela en ese entierro”, dijo en referencia a los señalamientos contra el exdiputado Brands. Sin embargo, el informe a la que tuvo acceso La Estrella de Panamá señala que “los hallazgos más reveladores figura una serie de transferencias realizadas desde la cuenta personal de Elvis Rodríguez hacia la exdiputada Katleen Levy.

Dada la relación previamente establecida entre Rodríguez y el exdiputado Brands, se presume que estas operaciones fueron efectuadas para evitar que los fondos salieran directamente desde las cuentas ligadas a Brands”.

Levy en el comunicado señala que la relación comercial con Rodríguez, al igual que el resto de sus actividades privadas, están debidamente registradas, detalladas y reportadas en las respectivas declaraciones juradas de ingresos ante las autoridades.

