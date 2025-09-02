Exdiputada Levy reconoce relación con Elvis Rodríguez

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/katleen-levy-garcia" target="_blank">La exdiputada del Partido Panameñista, Katleen Levy</a>, reconoció este martes 2 de septiembre que recibió de Elvis Rodríguez $45,000 y aclaró que se trata de servicios profesionales. En un comunicado divulgado en su cuenta de redes social afirmó que '<b>durante diciembre del año 2019 y junio de 2020 ofreció servicios de asesoría y consultorías de imagen al señor Elvis Rodríguez</b>', indicó. En junio de 2020, el país estaba encerrado por la pandemia de la covid-19 que se detectó en China en diciembre de 2019. <b>'Los montos de dichas consultorías y asesorías en esos meses ascendieron a $45,000. En mayo de 2024 de efectuó la última relación comercial de asesoramiento con el señor Rodríguez por la suma de $5,000', resaltó. </b>De este manera responde Levy a las revelaciones de <b>La Estrella de Panamá</b> sobre un informe de transacciones bancarias <b>'sospechosas'</b> del también exdiputado Héctor Brands en la que se menciona a Elvis Rodríguez como su 'potencial testaferro'.