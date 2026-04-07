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Explosión en La Boca: investigación en curso, aún sin causas definidas

La explosión en La Boca aún sin causas definidas según autoridades
La explosión en La Boca aún sin causas definidas según autoridades @BCBRP
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/04/2026 09:32
    • Las autoridades dicen que es prematuro determinar las causas de la explosión en La Boca

    El capitán del Cuerpo de Bomberos de Panamá, Caleb Rodríguez, informó que personal de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi) ha iniciado una investigación para determinar las causas de la explosión de camiones cisterna registrada en el sector de La Boca.

    Durante una entrevista en el noticiero de Telemetro Reporta, el oficial explicó que aún es prematuro establecer las causas del incidente, por lo que se espera que las investigaciones avancen para poder brindar información precisa tanto a la ciudadanía como a las autoridades competentes.

    Rodríguez detalló que el hecho ocurrió en un área perteneciente a una concesionaria dedicada a este tipo de operaciones, con combustible donde se encontraban aproximadamente 12 trabajadores. De estos, uno falleció, mientras continúan las investigaciones sobre lo sucedido.

    El Cuerpo de Bomberos se mantuvo en el lugar realizando labores para sofocar el fuego y lograr la recuperación del cuerpo. Además, dos unidades resultaron afectadas con quemaduras de primer grado durante la atención de la emergencia.

    Ambos bomberos se encuentran estables; uno de ellos permanece en la unidad de cuidados intensivos bajo observación, pero fuera de peligro, tras presentar quemaduras en la parte baja de la espalda.

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