Extrabajadores de Panama Ports reclaman $150 millones

Trabajadores portuarios se manifestaron este martes 20 de enero frente al palacio Gil Ponce de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Reclaman 150 millones de dólares en prestaciones adeudadas que afectan a 2.276 que trabajaban para Panama Ports en las terminales de Cristobal y Balboa.

Se trata de un reclamo que se remonta a la privatización de los puertos en 1996. De acuerdo a César Aparicio Aguilar, presidente de la Asociación de Trabajadores del Transporte y Afines de los exempleados portuarios, cuando la Autoridad Portuaria Nacional desaparece, se incumplió con la Ley 16 del 14 de julio de 1992. Esta ley establece y regula el proceso de privatización de empresas en Panamá. En su artículo 5, punto 3, señala que “Tendrá que reservarse, por un término no menor de 180 días calendario, un mínimo de 5% hasta un máximo de 20% del total de las acciones de la empresa por privatizar, para los trabajadores de esta empresa”.

“Ernesto Pérez Balladares violentó eso al no pagar los pasivos laborales, por el contrario, pagó miseria. Gente que luchamos por la soberanía del Canal y que trabajamos en los puertos y que gracias a que fuimos los pioneros se entregó la vía acuática, porque los portuarios dimos la talla. Entonces, este señor se aprovechó e hizo un negocio de usufructos”, denunció Aparicio.

Explicó que el caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero que sus reclamos han sido desacreditados por la actual administración gubernamental. Advirtió que en juego han estado intereses internacionales en los puertos que controlaba Panama Ports en Balboa y Cristobal.

“Entrando en este gobierno, el señor Marco Rubio, secretario de Estado (de Estados Unidos), vino a Panamá, conversó con el presidente y buscó una vía de una salida que pedían ellos de que BlackRock comprara la concesión. Nosotros reclamábamos que se cubrieran las prestaciones económicas de los demandantes. Sin embargo, el presidente que tenemos, él ha dicho abiertamente que su gobierno es de corte empresarial, que él no da respuesta a obreros, ni mucho menos a personas por debajo de su nivel económico”, lamentó.

Los trabajadores llevan ya 11 años reclamando en tribunales, esperando respuesta. Mientras este caso permanece pendiente, se vislumbran dos grandes megaproyectos portuarios impulsados por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en Isla Margarita y Telfers en las riberas del Atlántico y Pacífico del Canal de Panamá. Aún no se han concesionado estos puertos, pero ya hay expectativa en el sector y los trabajadores portuarios, particularmente los colonenses, esperan saber que espacio tendrán en estos grandes proyectos.