Fallece Alfonso Fraguela, reconocido abogado y comunicador

Esta tarde, se reportó el fallecimiento del abogado y comunicador, Alfonso Fraguela, quien por muchos años figuró como presentador de televisión, hasta que decidió enfocarse totalmente en la abogacía.

Según primeros informes, el suceso ocurrió mientras se desarrollaba una audiencia en un juzgado laboral.

Su rostro y voz fueron conocidos por todo Panamá, ya que por 12 años fue presentador de TVN Noticias. En el campo de la comunicación, Fraguela fungió como vocero presidencial y coordinador nacional de comunicaciones del Estado, durante la administración del presidente Martín Torrijos.

Egresado de la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, Fraguela ocupó la presidencia del Movimiento de Abogados Gremialistas en el año 2016. Fue también vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados 2017-2019.

Como abogado, Fraguela era especialista en casos de alto perfil y restituciones internacionales. En los últimos años, también se enfocó en su rol como columnista.

Precisamente, este lunes publicó su última columna en El Siglo