Fallece el abogado Rómulo Abad

La noche de este lunes 11 de mayo falleció el exdirigente estudiantil y abogado Rómulo Abad, a los 73 años.

De Abad sus familiares y amigos han resaltado su lucha por la patria y su sentido de lealtad.

En ese sentido, el expresidente Ricardo Martinelli indicó en su red social X que Abad “era un amigo verdadero, tal como es la sangre, que siempre acudía a la herida, sin esperar que lo llamaran”.

También se pronunció el expresidente Ernesto Pérez Balladares, quien catalogó a Abad de un amigo leal de más de 50 años.

“Anoche murió mi amigo leal de más de 50 años, Rómulo Abad. Dios reciba a un alma noble, que deja a su esposa y tres profesionales hijos muy exitosos! Hasta el más allá, abrazos Rómulo”, dijo Pérez Balladares.

Otras amigos resaltaron de Abad que fue solidario con las causas estudiantiles, especialmente las de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá.

Abad fue funcionario durante la administración del expresidente Ernesto Pérez Balladares. Además fue miembro de la Junta de Control de Juegos.