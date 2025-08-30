  1. Inicio
Fallece el abogado y exprecandidato presidencial Francisco Carreira

Carrera era un jurista especializado en derecho internacional y estudio en Estados Unidos.
Carrera era un jurista especializado en derecho internacional y estudio en Estados Unidos.
Por
Manuel Vega Loo
  • 30/08/2025 10:31
Carreira, quien fue precandidato presidencial por la libre postulación, siempre se destacó por su dominio sobre la ‘Constitución’ panameña.

El abogado y dirigente político panameño Francisco Paco Carreira falleció la noche de este viernes 29 de agosto. Tenía 15 días hospitalizado en un centro médico privado en la ciudad de Panamá.

La noticia fue confirmada por personas que trabajaron durante su campaña para lograr la candidatura presidencial el año pasado.

Carreira siempre se destacó por su dominio sobre la Constitución panameña.

Además, era un experto en derecho internacional, por lo que frecuentemente se le consultaba sobre todo sobre las legislaciones estadounidenses y las relaciones de Panamá con otros países.

El jurista también fue un serio crítico de la corrupción en el país y defendió los derechos humanos.

Carreira en declaraciones a La Estrella de Panamá apostó porque Panamá fuera un país minero en balance con el medio ambiente.

Además, consideraba que antes de llegar a un escenario drástico que condujera a un arbitraje internacional, el Gobierno panameño debería insistir en las negociaciones con la empresa Cobre Panamá.

No patear la mesa, dijo Carreira, evoca la experiencia del general Omar Torrijos en la negociación de los tratados Torrijos-Carter.

