Fallece menor migrante en naufragio en Colón: 20 personas fueron rescatadas por acción inmediata

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el Servicio Nacional de Migración (SNM) y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) informaron sobre un naufragio que se dio en la zona de Miramar, corregimiento de Santa Isabel, provincia de Colón, en la mañana de este domingo.

Tras este hecho, las autoridades confirmaron el fallecimiento de una menor de 3 años de edad, de nacionalidad colombiana, y el rescate de 20 personas.

Las personas iban en una embarcación con el nombre “OE”, registrada exclusivamente para la pesca artesanal.

La misma zarpó desde un muelle no autorizado por la AMP con 21 personas a bordo (18 adultos migrantes y tres menores de edad) y posteriormente sufrió un naufragio.