Fallece menor migrante en naufragio en Colón: 20 personas fueron rescatadas por acción inmediata

Agentes del Senam y el Ministerio Público llegan a la escena del naufragio.
Agentes del Senam y el Ministerio Público llegan a la escena del naufragio. AMP
Por
Lourdes García Armuelles
  • 09/11/2025 15:43
Las personas iban en una embarcación que no contaba con las condiciones requeridas para el transporte de pasajeros

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el Servicio Nacional de Migración (SNM) y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) informaron sobre un naufragio que se dio en la zona de Miramar, corregimiento de Santa Isabel, provincia de Colón, en la mañana de este domingo.

Tras este hecho, las autoridades confirmaron el fallecimiento de una menor de 3 años de edad, de nacionalidad colombiana, y el rescate de 20 personas.

Las personas iban en una embarcación con el nombre “OE”, registrada exclusivamente para la pesca artesanal.

La misma zarpó desde un muelle no autorizado por la AMP con 21 personas a bordo (18 adultos migrantes y tres menores de edad) y posteriormente sufrió un naufragio.

Según las autoridades, la intervención oportuna de una embarcación privada permitió brindar auxilio inmediato a los afectados.

Posteriormente, unidades del SENAN y personal de otras autoridades competentes se trasladaron al área para reforzar las labores de rescate y atención médica.

De acuerdo con la AMP, el registro de la embarcación en la Dirección de Marina Mercante la acreditaba como una nave de pesca artesanal, por lo que no contaba con las condiciones requeridas para el transporte de pasajeros.

Además de que la patente de navegación de la embarcación se encontraba vencida desde julio de 2024.

Las autoridades mantienen coordinación y colaboran con el Ministerio Público para el esclarecimiento de las circunstancias del suceso y el deslinde de las responsabilidades correspondientes.

Reiteraron el llamado a la ciudadanía a utilizar únicamente los muelles debidamente autorizados por la AMP, a fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios del transporte marítimo y evitar tragedias como la ocurrida.

