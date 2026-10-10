Falta de personal idóneo retrasa la reconexión del gas en edificios tras el terremoto

La administración del PH Venecia enfrenta dificultades para encontrar personal idóneo que realice las inspecciones necesarias para reconectar el suministro de gas, suspendido como medida preventiva tras el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre.

Patricia Navarro, administradora del edificio, explicó que la alta demanda de esos servicios ha complicado la contratación de profesionales autorizados para verificar las instalaciones antes de restablecer el suministro.

Según Navarro, algunos de los proveedores contactados tienen entre 10 y 15 edificios pendientes de atender, lo que retrasa la coordinación de los trabajos en el PH Venecia.

A esta situación se suman los posibles sobrecostos. La administradora señaló que algunos proveedores han advertido que cobrarían más por acudir a realizar las inspecciones, debido a la demanda de sus servicios.

Navarro indicó que la administración cerró la válvula principal de gas del edificio por recomendación de los bomberos, con el objetivo de proteger a los residentes después del movimiento telúrico.

“Lo más importante y me gustaría reiterar esto es la seguridad de cada uno de los residentes”, manifestó.

La administradora explicó que, según las recomendaciones recibidas, la reconexión debe ser realizada por personal con licencia tipo A y requiere una verificación piso por piso antes de habilitar nuevamente el servicio.

La necesidad de contratar a un profesional que cumpla con estos requisitos ha retrasado la decisión sobre quién realizará los trabajos, indicó Navarro.

La administración busca seleccionar al personal adecuado para garantizar que la revisión de las instalaciones se realice conforme a las recomendaciones de seguridad antes de restablecer el suministro de gas a los residentes.